ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 02:50
02.03.2026 18:17

Mega: «Έσπασε» το σερί παραμονής του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

02.03.2026 18:17
Tileorasi

Με «βραχεία κεφαλή», το Mega ήταν πρώτο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στην ολοκλήρωση του προηγούμενου πενθήμερου, διακόπτοντας το σερί παραμονής του Alpha στην πρώτη θέση έπειτα από 20 ημέρες.

Το κανάλι της Καλλιθέας κατάφερε την «ανατροπή» στη μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης των καναλιών, ιδίως με τον βραδινό προγραμματισμό του -«Άγιος Παΐσιος- Από τα Φάρασα στον ουρανό», «Οι αθώοι» και «Φως στο τούνελ».

Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΑΝΤ1, με το Star τέταρτη.

