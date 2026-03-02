Eurovision 2026: Μέτρα ασφαλείας αεροδρομίου στους χώρους του Διαγωνισμού

«Γιορτάστε με ασφάλεια» ενημερώνει η ORF εν όψει του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη σε 71 ημέρες (από σήμερα) παρουσιάζοντας ένα πλέγμα αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την πόρληψη και αποτροπή τυχόν επικίνδυνων ή απρόβλεπτων ενεργειών στην διάρκεια της διοργάνωσης και λόγω της ισραηλίνης συμμετοχής, ενώ ένα νέο κύμα ανησυχίας έχει υψωθεί με αφορμή τις νέες επιχειρήσεις Ισραήλ-ΗΠΑ με βομβαρδισμούς στο Ιραν.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας κάνει λόγο για «ασφάλεια αεροδρομίου» η οποία έχει τεθεί σε ισχύ, ιδίως στο Stadthalle της Βιέννης και την ευρύτερη περιοχή. Χρησιμοποιούνται ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι ανίχνευσης, μηχανήματα σάρωσης με ακτίνες Χ ακόμη και την εβδομάδα της Eurovision στα μέσα Μαΐου, ενώ έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας για την προστασία των ψηφιακών υποδομών και λειτουργειών της διοργάνωσης.

Η ORF συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία της Βιέννης, το Υπουργείο Εσωτερικών, την πόλη της Βιέννης και όλες τις αρμόδιες αρχές για μια ολοκληρωμένη ιδέα ασφαλείας, ενημερώνουν από την αυστριακή ραδιορτηλεόραση.

Όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκδήλωση θα υποβληθούν σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας εκ των προτέρων. Μέτρα ασφαλείας σε επίπεδο αεροδρομίου θα υπάρχουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Wiener Stadthalle, και η αστυνομία θα εποπτεύει με εξειδικευμένες μονάδες και μια μονάδα ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων στην ανίχνευση εκρηκτικών, ενώ θα εφαρμόζει και μέτρα αντιμετώπισης drones.

«Αντιμετωπίζουμε το αυξημένο επίπεδο απειλής με εμπειρία, τεχνογνωσία και διεθνή δικτύωση. Μαζί με την ORF, την πόλη της Βιέννης και άλλους εταίρους, αυτή η εκδήλωση θα διεξαχθεί με επαγγελματισμό και ασφάλεια», δήλωσε ο αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Ντίτερ Τσέφαν.

Τονίζεται επίσης ότι «επιπλέον 180 νέες κάμερες παρακολούθησης θα “βλέπουν” την περιοχή και περίπου 500 άτομα προσωπικού ασφαλείας θα βρίσκονται σε υπηρεσία μόνο στο Stadthalle κάθε μέρα. Το κοινό θα πρέπει επίσης να αναμένει εκτεταμένους ελέγχους εισόδου με ανιχνευτές μετάλλων και πιθανούς χρόνους αναμονής, καθώς θα διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας. Οι επισκέπτες θα πρέπει επομένως να διαθέτουν επιπλέον χρόνο για την είσοδο, παρόμοιο με την ασφάλεια του αεροδρομίου».

Επίσης, απαγορεύονται αυστηρώς κάθε είδους τσάντες: τα σακίδια πλάτης, οι τσάντες μέσης και οι τσάντες χειρός. «Επιτρέπονται μόνο μικρά προσωπικά αντικείμενα όπως πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα και κλειδιά, καθώς και διαφανείς θήκες όχι μεγαλύτερες από A6».

Η ORF και οι αυστριακές Αρχές ενημερώνουν ότι όποιος έχει εξασφαλίσει εισιτήρια θα λαμβάνει κωδικό QR στο κινητό τηλέφωνό του περίπου 48 ώρες πριν από κάθε διοργάνωση (ημιτελικό, τελικό) και η είσοδος θα γίνεται συνδυαστικά με έλεγχο ταυτότητας με φωτογραφία. Όποιος δεν έχει έγκυρη ταυτότητα θα αποκλείεται.

Σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας η ORF συνεργάζεται μήνες νωρίτερα με το υπουργείο Εσωτερικών και έχει σχηματιστεί Συντονιστική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας.

«Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια γύρω από την ESC 2026 παρακολουθούνται στενά εδώ και μήνες. Αναλύουμε συνεχώς εμπειρίες από άλλες σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις, προκειμένου να τις ενσωματώσουμε συστηματικά στον σχεδιασμό μας για τη Βιέννη. Η επίγνωση της κατάστασης που έχουμε μας επιτρέπει να εντοπίζουμε απειλές σε πραγματικό χρόνο – και έτσι να λαμβάνουμε έγκαιρα προστατευτικά μέτρα», ενημέρωσε ο Χάραλντ Κράουτερ, διευθυντής Τεχνολογίας και Ψηφιοποίησης στην ORF.

Εξάλλου, η ORF πραγματοποιεί παράλληλα εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να παροτρύνει το κοινό, τα ξενοδοχεία και τους προμηθευτές να είναι προσεκτικοί.

