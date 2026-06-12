Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν σήμερα, στις 22:00 ο αγώνας Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Κυριακή στις 01:00 το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο και στις 23:00 ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία.
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Στο σημερινό παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη προσφέρεται το Bet & Get* αποκλειστικά μέσω του Allwyn Store App.
Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα πιο δυνατά παιχνίδια:
Καναδάς-Βοσνία Ερζεγοβίνη (Παρασκευή, 22:00)
Βραζιλία-Μαρόκο (Κυριακή, 01:00)
Ολλανδία-Ιαπωνία (Κυριακή, 23:00)
Την Κυριακή γίνεται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το πρώτο Sports Party για το Παγκόσμιο στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Αυτή την Κυριακή το Sports Party είναι για τα παιχνίδια Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνία και ξεκινάει στις 19:30.
Το Sports Party* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!
Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 8 επιλεγμένες αγορές, των αγώνων Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνίασε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 19:00 έως τις 23:00.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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