«Σαπφώ»: Το τελευταίο, ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη έρχεται στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

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Η Κόρα Καρβούνη πρωταγωνιστεί στη «Σαπφώ», το τελευταίο, ανέκδοτο, θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Πρεμιέρα: 30 Νοεμβρίου 2026.

Το έργο αυτό, που έμελλε να είναι το «κύκνειο άσμα» του Αλέξη Σταμάτη, είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας. Μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει την ανθρώπινη διάστασή της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Η Σαπφώ του Αλέξη Σταμάτη σπάει την «ιερή σιωπή» που της επέβαλε η Ιστορία -η γραμμένη μόνον από άνδρες- και διεκδικεί με όλη της τη δύναμη τη θέση που ανήκει στο ΣΩΜΑ: την επιθυμία της σάρκας, τον απόλυτο έρωτα, την πλήρη ελευθερία του λόγου, την παντελή έλλειψη ντροπής, την άγρια ομορφιά στους στίχους και το τραγούδι, την αψάδα και τον βαθύτερο πόνο της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Αλέξης Σταμάτης, πριν ταξιδέψει στο αιώνιο Φως, άφησε μαζί με όλη του την εργογραφία κι ένα επιπλέον πολύτιμο δώρο, τον θεατρικό μονόλογο «Σαπφώ».

Η «Σαπφώ» έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συμπυκνωμένου ποιητικού θεατρικού κειμένου, που «σου παίρνει την ψυχή» από την πρώτη στιγμή.

Ο πλούτος των συναισθημάτων που γεννιούνται από τις λέξεις του κειμένου, αποκαλύπτει τον άνθρωπο Σαπφώ (όχι απλώς την Ποιήτρια ή το Σύμβολο), έτσι όπως δεν την είχαμε ως τώρα φανταστεί.

Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, πως ο Αλέξης δεν θα ήταν μαζί μας σε όλη τη διάρκεια των προβών και στη συνέχεια στη χαρά των γενικών δοκιμών και της πρεμιέρας της «Σαπφώς», τον Νοέμβριο, στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου – Μαριάννα Τόλη.

Φτάσαμε μόνον στα μισά. Αρκετός χρόνος για να τον αγαπήσεις όχι μόνο σαν άνθρωπο και συγγραφέα, αλλά και σαν συνεργάτη, ανοιχτό στις προτάσεις, στις παρατηρήσεις, στο καλύτερο. Τον ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία του.

Νικαίτη Κοντούρη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Αλέξης Σταμάτης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Σκηνικά – κοστούμια: Τότα Πρίτσα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ηχοτοπία: Νίκος Πατρελάκης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτις: Ερμιόνη Γκαρραμόνε

Φωτογραφίες promo: Πάνος Γιαννακόπουλος

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Ερμηνεύει η Κόρα Καρβούνη

Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός ΛΥΚΟΦΩΣ – Γ. Λυκιαρδόπουλος

INFO

Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

Προφήτου Δανιήλ 3 & Πλαταιών, Αθήνα

2110132002

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

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