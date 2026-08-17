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17.08.2026 15:08

Αυτοί είναι οι νέοι Disney Legends: Από την Anne Hathaway και τον Bob Iger στον Dwayne Johnson (photo/videos)

17.08.2026 15:08
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credit: Disney

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Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας εντάχθηκαν και επίσημα στο «πάνθεον» των Disney Legends.

Η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), ο Μπομπ Άιγκερ (Bob Iger), ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), οι Jonas Brothers και ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα (Lin-Manuel Miranda), ήταν ανάμεσα στα 11 πρόσωπα που τιμήθηκαν την Κυριακή κατά την διάρκεια του «D23: The Ultimate Disney Fan Event», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Άναχαϊμ στην Καλιφόρνια.

Ο Ράιαν Σίκρεστ (Ryan Seacrest), ανέλαβε την παρουσίαση της λαμπερής τελετής των βραβείων, ο θεσμός της οποίας αναγνωρίζει όσους έχουν σφραγίσει με την πορεία τους την ιστορία και την παρακαταθήκη της The Walt Disney Company.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση της Aν Χάθαγουεϊ από τον σκηνοθέτη του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel), η οποία έρχεται περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο της στη Disney στην διάσημη ταινία «The Princess Diaries».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η σταρ δήλωσε ότι «είναι ένας από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στο κόσμο» κάνοντας αυτό που αγαπά και παράλληλα ζώντας εμπειρίες και χαρές με τον σύζυγο και τα παιδιά της.

«Όσο τέλειο κι αν είναι όλο αυτό, το να είμαστε απλώς ο εαυτός μας είναι αυτό που με κάνει πιο ευτυχισμένη», κατέληξε η Χάθαγουεϊ.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπομπ Άιγκερ τιμήθηκε από τον νυν επικεφαλής της εταιρείας, Τζος Ντ’Αμάρο (Josh D’Amaro), ο οποίος στην ομιλία του τον χαρακτήρισε «ένα από τα πιο επιδραστικά επιχειρηματικά στελέχη της εποχής μας».

Φόρο τιμής στον Άιγκερ και το ισχυρό του αποτύπωμα απέτισαν επίσης οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.), Νταϊάν Σόγιερ (Diane Sawyer), Χάρισον Φορντ (Harrison Ford), Έλεν Πομπέο (Ellen Pompeo) και Αλ Μάικλς (Al Michaels).

«Η ακεραιότητα και η καλοσύνη σου θα αποτελέσουν για πάντα την κληρονομιά σου», είπε χαρακτηριστικά η Πομπέο.

Σημειώνεται ότι ο Άιγκερ ηγήθηκε της The Walt Disney Co. για περισσότερες από δύο δεκαετίες, επιβλέποντας εξαγορές-μαμούθ όπως αυτές των Pixar, Marvel, Lucasfilm και 21st Century Fox, καθώς και το ξεκίνημα της πλατφόρμας Disney+.

Ο Ντουέιν Τζόνσον φανερά συγκινημένος παρέλαβε το δικό του βραβείο από την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Jungle Cruise», Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt). Στην ομιλία του στάθηκε στη σημασία της προσφοράς προς το κοινό, καταλήγοντας: «Είναι ωραίο να είσαι σημαντικός, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είσαι ωραίος άνθρωπος».

Από την πλευρά τους οι Κέβιν, Τζο και Νικ Τζόνας παρέλαβαν το βραβείο τους από την επίσης σταρ του Disney Channel, Βανέσα Χάτζενς (Vanessa Hudgens).

«Σας ευχαριστούμε που δώσατε σε τρία αδέλφια από το Νιου Τζέρσεϊ μια ζωή πέρα από κάθε φαντασία», ανέφερε επί σκηνής ο Νικ Τζόνας, απευθυνόμενος στους θαυμαστές τους.

Σύμφωνα με το ABC News, στη φετινή τάξη των Disney Legends εντάχθηκαν επίσης οι Κρις Μπέρμαν (Chris Berman), Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), Σούζαν Έγκαν (Susan Egan), Έρικ Γκόλντμπεργκ (Eric Goldberg), Κιμ Ίρβιν (Kim Irvine) και Άλαν Τούντικ (Alan Tudyk).

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