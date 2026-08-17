«Spider-Man: Brand New Day»: Σαρώνει το box office με 2 δισ. δολάρια σε 21 ημέρες

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Το «Spider-Man: Brand New Day» ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, έπειτα από μόλις, τρία Σαββατοκύριακα προβολής.

Συγκεκριμένα, η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel, έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2,022 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Variety, με αυτή την επίδοση το φιλμ γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η όγδοη ταινία στα χρονικά του παγκόσμιου κινηματογράφου που σπάει αυτό το φράγμα, δίπλα στα «Avatar» (2009 / 2,9 δισ. δολάρια), «Avengers: Endgame» (2019 / 2,7 δισ. δολάρια), «Avatar: The Way of Water» (2022 / 2,3 δισ. δολάρια), «Ne Zha 2» (2025) / 2,27 δισ. δολάρια), «Τιτανικός» (1997 / 2,2 δισ. δολάρια), «Star Wars: The Force Awakens» (2015 / 2,07 δισ.δολάρια) και «Avengers: Infinity War» (2018 / 2,03 δισ. δολάρια).

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ταινία του franchise, το «No Way Home» (2021), είχε αγγίξει το ορόσημο φτάνοντας τα 1,9 δισ. δολάρια, αλλά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει, καθώς δεν είχε εξασφαλίσει διανομή στην αγορά της Κίνας. Παράλληλα, το «Brand New Day» αποτελεί πλέον τη δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία που φτάνει τα 2 δισ. δολάρια, πίσω μόνο από το «Endgame», το οποίο το πραγματοποίησε σε μόλις 11 ημέρες.

Πάντως, το φιλμ σε σκηνοθεσία Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) είχε δείξει από την πρώτη στιγμή ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια εμπορική επιτυχία. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο των προβολών του στα τέλη Ιουλίου, σημείωσε εισπράξεις 355 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική και 932 εκατομμυρίων παγκοσμίως, ενώ χρειάστηκε μόλις έξι ημέρες για να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Οι αναλυτές της κινηματογραφικής αγοράς θεωρούν πλέον βέβαιο ότι το «Brand New Day» θα ολοκληρώσει την πορεία του ως μία από τις πιο κερδοφόρες παραγωγές όλων των εποχών. Με την όγδοη θέση στο παγκόσμιο box office να έχει ήδη κατακτηθεί, αρκετοί εκτιμούν ότι η ταινία μπορεί να γίνει η πρώτη στην ιστορία που θα σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην αγορά των ΗΠΑ, ή ακόμη και η πρώτη που θα αγγίξει το όριο των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

“Spider-Man: Brand New Day” has surpassed $2 billion in global ticket sales, eclipsing the rare benchmark after just three weekends of release.



The comic book adventure, starring Tom Holland as Marvel‘s neighborhood web-slinger, has grossed $785 million in North America and… pic.twitter.com/19P4CVcifF August 16, 2026

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