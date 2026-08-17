Hayden Panettiere: Νεκρή στα 36 της η διάσημη ηθοποιός των «Heroes», «Nashville» και «Scream»

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Σοκ και θλίψη προκαλεί στον κόσμο του Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της δημοφιλούς Αμερικανίδας ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Ο πατέρας της Πανετιέρ, Σκιπ, ανακοίνωσε τον θάνατο της ηθοποιού μέσω δήλωσης στο ABC News.
«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την τραγική απώλεια της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που έφερε αμέτρητη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν – και στα εκατομμύρια που παρακολουθούσαν την πορεία της στην οθόνη».
Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου της Χέιντεν Πανετιέρ δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του Associated Press.
Μόλις το 2024, η ηθοποιός είχε προχωρήσει σε μια εξομολόγηση καρδιάς σχετικά με την απώλεια του μικρότερου αδερφού της, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή την προηγούμενη χρονιά από αδιάγνωστο καρδιολογικό πρόβλημα.
Περιγράφοντας τα συναισθήματά της στην εκπομπή Today, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Νομίζω η θλίψη είναι κάτι που μεταμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου». Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Ίσως τα πέντε στάδια της θλίψης να αφορούν ανθρώπους που έχουν βιώσει μια ερωτική απογοήτευση ή έχουν μάθει κάποια άσχημα νέα. Ναι, υπάρχουν πέντε στάδια, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα ενδιάμεσα».
«Όταν χάνεις κάποιον που ήταν δίπλα σου σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής σου, αυτό απλά ανατρέπει τον κόσμο σου.» είχε πει.
Η Πανετιέρ είχε μια πολυδιάστατη καριέρα που ξεκίνησε το 1996 ως παιδί-θαύμα. Μεταξύ των συμμετοχών της ήταν η φωνή της Dot στην ταινία «A Bug’s Life», η ταινία «Remember the Titans» και το «Scream 4».
Ο ρόλος της ως μαζορέτα με υπερδυνάμεις στη σειρά «Heroes» εκτόξευσε τη φήμη της, με τη σειρά να περιστρέφεται γύρω από τη χαρακτηριστική φράση: «Σώσε τη μαζορέτα, σώσε τον κόσμο».
Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά «Nashville», ενώ αργότερα επανέλαβε τον ρόλο της ως Κίρμπι Ριντ στο «Scream VI», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023.
Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις μάχες που έδινε με τον εθισμό στο αλκοόλ και την κατάθλιψη, ειδικά μετά τη γέννηση της κόρης της το 2014.
Στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν φέτος με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», έγραψε για την απόφασή της να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον πρώην σύντροφό της, τον πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο.
Το βιβλίο της κάλυπτε στιγμές δόξας αλλά και πτώσης της ζωής της: από τα παιδικά της χρόνια ως εργαζόμενη ηθοποιός μέχρι τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πίσω από τις κάμερες, συμπεριλαμβανομένης της πάλης με τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη, τις κακοποιητικές σχέσεις και τις έντονες πιέσεις του να μεγαλώνει κανείς στη βιομηχανία του θεάματος.
Έπειτα από χρόνια δυσκολιών, η Πανετιέρ είχε επιστρέψει στο προσκήνιο πριν από τον θάνατό της, σημειώνοντας την επιτυχία του βιβλίου της, το οποίο έφτασε στο Νο 4 της λίστας των best-seller των New York Times.
Στις 27 Μαΐου, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ααααα! Στη λίστα των best seller των New York Times! Τι τρελή διαδρομή ήταν αυτή. Σας ευχαριστώ όλους για όλη την υποστήριξη!».
Στις 27 Ιουλίου, έκανε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, χαμογελώντας δίπλα στον φωτογράφο Ράνταλ Σλάβιν, τη οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι».
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