«Pirates of the Caribbean»: Έτοιμος να φορέσει ξανά το κοστούμι του Jack Sparrow ο Johnny Depp (photo/videos)

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Έτοιμος να φορέσει ξανά το κοστούμι του Jack Sparrow εμφανίζεται ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για το έκτο φιλμ των «Πειρατών της Καραϊβικής» («Pirates of the Caribbean»).

Σε δηλώσεις του στο Deadline, στο πλαίσιο του συνεδρίου D23 που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας ο παραγωγός του franchise Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), επιβεβαίωσε την πρόθεση της Disney να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον δημοφιλή ηθοποιό.

«Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπρουκχάιμερ, ο οποίος υποστηρίζει σταθερά την επιστροφή του Ντεπ στο cast είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο στο EW ότι ο ηθοποιός είναι ανοιχτός στο να υποδυθεί ξανά τον θρυλικό ρόλο αρκεί να του αρέσει το σενάριο.

Σύμφωνα με το World of Reel, η πλοκή της νέας ταινίας φέρεται πως εστιάζει στον γιο του Jack Sparrow αλλά και σε έναν νέο χαρακτήρα, τον οποίο θα υποδυθεί η Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie). Το σενάριο έχει αναλάβει η Κρίστι Ουίλσον-Κερνς (Krysty Wilson-Cairns) γνωστή από την ταινία «1917».

Εφόσον η επιστροφή οριστικοποιηθεί, η νέα παραγωγή θα πάρει την σκυτάλη από το «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», το οποίο κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2017 και σημείωσε τις χαμηλότερες εισπράξεις της σειράς, αγγίζοντας τα 795,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Συνολικά, μέσα από τις πέντε ταινίες το franchise έχει αποφέρει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

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