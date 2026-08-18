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18.08.2026 08:39

Η Amy Schumer επιστρέφει με την κωμωδία «Best Divorce Ever»

18.08.2026 08:39
AmySchumer

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Η βραβευμένη ηθοποιός Έιμι Σούμερ (Amy Schumer) θα είναι η πρωταγωνίστρια της νέας κωμωδίας «Best Divorce Ever», στην οποία θα έχει παράλληλα και χρέη παραγωγού. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σον Μάλιν (Sean Mullin), ενώ η Concourse Media αναμένεται να ξεκινήσει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον επόμενο μήνα.

Το «Best Divorce Ever» επικεντρώνεται στην Clarissa (Σούμερ) και τον Franklin, οι οποίοι «μετά από 20 χρόνια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στο γάμο τους, αλλά όχι στη σχέση τους. Αποφασισμένοι να επιτύχουν το πιο φιλικό διαζύγιο, διοργανώνουν ένα πάρτι και υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα τους ζωή ως ελεύθεροι. Ωστόσο, όταν τα αποτυχημένα ραντεβού, τα καχύποπτα παιδιά και οι ατυχείς προσπάθειες για «συνειδητό χωρισμό» βυθίζουν το σχέδιό τους στο χάος, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι το διαζύγιο ήταν το εύκολο μέρος, το να παραμείνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι αυτό που περιπλέκει τα πράγματα».

«Η Έιμι είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να μετατρέψουν κάτι τόσο επώδυνο όσο ένα διαζύγιο σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή και ξεκαρδιστική ιστορία», δήλωσε ο Μάθιου Σρέντερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Concourse Media. «Ο Σον έχει γράψει ένα έξυπνο, αστείο σενάριο με πολύ συναίσθημα, προσφέροντας στην Έιμι το ιδανικό πεδίο δράσης για να αναδείξει το ταλέντο της», πρόσθεσε.

Η Σούμερ συνυπογράφει την παραγωγή μαζί με τους Μάθιου Λι Μίλερ (Matthew Lee Miller) και Νάταλι Μέτζγκερ (Natalie Metzger) για λογαριασμό της Vanishing Angle, της εταιρείας παραγωγής πίσω από αναγνωρισμένες κωμωδίες όπως τα «Kill Me», «Werewolves Within», «Greener Grass», «Queens of the Dead» και «Thunder Road».

Τη διεύθυνση παραγωγής και τη χρηματοδότηση αναλαμβάνει η Concourse Media σε συνεργασία με τη θυγατρική της, Archetype Media Finance, σύμφωνα με το Variety.

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