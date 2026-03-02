Netflix: Ο αντίπαλος έκανε πίσω – Οι λόγοι για τους οποίους έβαλε «τελεία» στο σίριαλ προσφορών για την Warner

Η Netflix δέχθηκε να αφήσει τη Warner Bros Discovery να εξετάσει την τελευταία προσφορά της Paramount/Skydance για να τελειώσει το «αστείο», στο προηγούμενο επεισόδιο του πολύκροτου σίριαλ που διήρκεσε μήνες.

Η Paramount επανήλθε με «τελική βέλτιστη» προσφορά 110 δισ.δολάρια για την Warner, αντί εκείνης των 108,4 δισ. δολαρίων που είχε απορριφθεί.

H Netflix είχε υποβάλει πρόταση ύψους 83 δισ. δολαρίων. Η διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων δεν είναι χαοτική για επιχειρήσεις παγκόσμιου βεληνεκούς όπως οι δυο τους.

Η Netflix δεν συνέχισε να τροφοδοτεί το ράλι προσφορών για την απόκτηση της WBD βάζοντας τέλος στο σίριαλ «Η μάχη του Χόλιγουντ»( ) η οποία άρχισε αρχές Νοεμβρίου 2025(). Τότε η πρώτη προσφορά της Paramount ήταν στα 23,5 δολάρια ανα μετοχή. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το «deal» κλείδωσε στα 31 δολάρια.

Εννοείται ότι η Netflix είχε τη οικονομική δυνατότητα να αντιπροτείνει υψηλότερη τιμή. Απλώς επέλεξε να μην το κάνει. Το πλαίσιο είχε θέσει από την προηγούμενη φορά ο εκ των επικεφαλής της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας ο Τέντ Σαράντος μιλώντας για επιχειρηματική και οικονομική πειθαρχία και όριο το οποίο δεν θα υπερέβαινε η εταιρεία.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς σε ανακοινωση() της Netflix αναφερόμενοι- πρωτίστως στους μετόχους της εταιρείας- μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «η συμφωνία δεν είναι πλέον ελκυστική, επομένως αρνούμαστε να αντιπροτείνουμε στην προσφορά της Paramount/Skydance» και απευθύνοντας ευχαριστίες στο Δ.Σ. της WBD αναφέρουν ότι «η συναλλαγή ήταν πάντα «καλή» στην σωστή τιμή, όχι «απαραίτητη» σε οποιαδήποτε τιμή».

Οι μέτοχοι της Netflix είχαν εκφράσει σκεπτικισμό αν όντως η- παρα λίγο- συμφωνία εξαγοράς ήταν καλή- η τιμή της μετοχής της Netflix μειώθηκε κατά 30% από όταν ανακοινώθηκε το ντιλ με την Warner, ενώ με το που έγινε γνωστό ότι ο πρωτοπορος streamer αποσύρθηκε από την «διελκυστίνδα», η τιμή της μετοχή του αυξήθηκε κατά σχεδόν 14%. Χώρια ότι θα λάβει από την Paramount 2,8 δισ. δολάρια για το «σπάσιμο» της συμφωνίας ως ρήτρα αποζημίωσης.

Παρά τις φήμες περί πολιτικών πιέσεων και ρυθμιστικών εμποδίων, η διοίκηση της Netflix υποστηρίζει ότι η ρυθμιστική διαδικασία εξελισσόταν κανονικά.

Ο Σαράντος τόνισε ότι η εταιρεία συνεργαζόταν με δεκάδες ρυθμιστικούς φορείς παγκοσμίως και ότι η διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρηση. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, η συζήτηση περί πολιτικών παρεμβάσεων ήταν περισσότερο επικοινωνιακό αφήγημα παρά ουσιαστικό εμπόδιο στη συμφωνία.

Εξάλλου σε άλλο σημείο της ανακοινωσης Netflix σημειώνεται πως «πιστεύουμε ότι θα ήμασταν ισχυροί διαχειριστές των εμβληματικών εμπορικών σημάτων της Warner Bros. και ότι η συμφωνία μας θα είχε ενισχύσει τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και θα είχε διατηρήσει και δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας παραγωγής στις ΗΠΑ», με τον Σαράντος να αφήνει υπονοούμενο η πρόταση της Paramount συνοδεύεται από τεράστιο δανεισμό δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει για την υιοθέτηση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, αυτό θα δημιουργήσει τεράστια αξία για τους μετόχους μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες ενός συνδυασμού των Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε, λέγοντας τις ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

Αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εμφανίζονται επιφυλακτικοί, για την συμφωνία PSKY- WDB εκτιμώντας ότι της εξαγοράς θα ακολουθήσει τσουνάμι απολύσεων στην Warner και ενδεχομένως να επηρεάσει στο μέλλον το ειδησεογραφικό CNN αλλά και τον ευρύτερο οπτικοακουστικό κλάδο.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στο ειδησεογραφικό δίκτυο για την κάλυψη των πολιτικών του. Τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι πιστεύει πως το CNN θα πρέπει να πωληθεί ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με την Warner Bros. Αποκάλεσε τους ανθρώπους που διευθύνουν το CNN «διεφθαρμένους ή ανίκανους» και είπε ότι δεν πρέπει να τους εμπιστευτεί η λειτουργία του δικτύου.

Ο επικεφαλής του CNN, Μαρκ Τόμσον, επιχείρησε να προλάβει τυχόν ανησυχία και με email στους εργαζομένους, καθώς διαδιδόταν η είδηση ​​της σχεδόν βέβαιης συμφωνίας με την Paramount, τους κάλεσε να μην «βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα για το μέλλον μέχρι να μάθουμε περισσότερα», ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Υπάρχει πάντως αρκετή απόσταση να διανυθεί στα διαδικαστικά της συμφωνίας που σχετίζονται με την νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η πιθανή συγχώνευση «δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη συμφωνία».

«Αυτοί οι δύο γίγαντες του Χόλιγουντ δεν έχουν περάσει τον κανονιστικό έλεγχο – το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια έχει ξεκινήσει έρευνα και σκοπεύουμε να είμαστε σθεναροί στην έρευνά μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπόντα είχε δηλώσει νωρίτερα τον περασμένο μήνα ότι το γραφείο του θα επανεξετάσει οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά την Warner Bros, καθώς η βιομηχανία ψυχαγωγίας αντιπροσωπεύει έναν «κρίσιμο τομέα» για την οικονομία της Καλιφόρνια.

Η Paramount θα χρειαστεί επίσης την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

