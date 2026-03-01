search
Τηλεθέαση Σαββάτου: Άνω – κάτω η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη λόγω επικαιρότητας

Τα πάνω – κάτω έφερε η επικαιρότητα στους πίνακες τηλεθέασης του Σαββάτου.

Οι εκπομπές προσάρμοσαν τη θεματολογία τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς και στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών με αποτέλεσμα άλλοι να βγουν κερδισμένοι και άλλοι χαμένοι.

Έτσι, σύμφωνα μετρήσεις, η ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» στο Star έφτασε στην κορυφή με 15,5%. Αυξημένα ποσοστά κατέγραψε η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη στο Mega με 13,2%, ενώ οι «Σαββατογενημένες» έφτασαν στο 10,7%, αφήνοντας πίσω (10,3%) την ελληνική ταινία «Ο τρελός τα ‘χει 400».

Η έκτακτη επικαιρότητα στο Open συγκέντρωσε 8,7%, η Ναταλία Γερμανού 8,4% και η έκτακτη επικαιρότητα στο ΣΚΑΙ 8%.

