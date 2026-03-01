Τηλεθέαση Σαββάτου: Άνω – κάτω η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη λόγω επικαιρότητας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα πάνω – κάτω έφερε η επικαιρότητα στους πίνακες τηλεθέασης του Σαββάτου.
Οι εκπομπές προσάρμοσαν τη θεματολογία τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς και στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών με αποτέλεσμα άλλοι να βγουν κερδισμένοι και άλλοι χαμένοι.
Έτσι, σύμφωνα μετρήσεις, η ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» στο Star έφτασε στην κορυφή με 15,5%. Αυξημένα ποσοστά κατέγραψε η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη στο Mega με 13,2%, ενώ οι «Σαββατογενημένες» έφτασαν στο 10,7%, αφήνοντας πίσω (10,3%) την ελληνική ταινία «Ο τρελός τα ‘χει 400».
Η έκτακτη επικαιρότητα στο Open συγκέντρωσε 8,7%, η Ναταλία Γερμανού 8,4% και η έκτακτη επικαιρότητα στο ΣΚΑΙ 8%.
Διαβάστε επίσης:
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Η Warner Bros υπογράφει συμφωνία 110 δισ. δολαρίων με την Paramount
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.