Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Οι τράπεζες βάζουν blacklist…”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Το ντόμινο της καταδίκης”

Real news: “Φρεγάτες made in Greece”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ενισχύσεις-εξπρές για φυσικές καταστροφές”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Το μεγάλο φαγοπότι”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Πώς θα γίνει η επιλογή 29.000 προϊσταμένων”

ΕΣΤΙΑ: “Φως στα δραματικά γεγονότα της Κάσσου και του Καστελλορίζου”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η Ελλάδα στην πυρηνική ομπρέλα”

Κυριακάτικη ΚONTRA: “Από αύριο 400.000 οικογένειες μένουν ανασφάλιστες και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Στο έλεος των κοριών”

Documento: “Συγκάλυψαν κατασκοπεία από ξένους πράκτορες”

Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Ετοιμάζεται ο Δένδιας”

