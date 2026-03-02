Πέθανε ο δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του Μαριλένας

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 93 ετών έφυγε την Κυριακή από τη ζωή ο δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου, ποιητή και λογοτέχνη Σπύρου Κατσίμη που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Σπύρος Κατσίμης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1933. Έπειτα από την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη συγγραφή και αργότερα με τον έντυπο Τύπο. Διετέλεσε συνεργάτης του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ» από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 έως το 1980, ελεύθερος συντάκτης και κριτικός βιβλίου στην εφημ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ» το 1974, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από το 1975 έως το 1981, στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» από το 1984 αλλά και στο περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε η μακρά πορεία του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, αρχικά ως συντάκτης ειδήσεων ραδιοφώνου κι έπειτα ως αρχισυντάκτης της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακάτικα» (1985-1987). Την τριετία 1987-1990 ανέλαβε την αρχισυνταξία της πολιτιστικής τηλεοπτικής εκπομπής «Τέχνη και Πολιτισμός» ενώ, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ανέπτυξε και πλούσια συγγραφική δράση από πολύ νωρίς: «Διηγήματα» (1954), «Ο Νάρκισσος» (1955), «Χαμόγελο» (1959), «Έξοδος» (1964), «Οι Ρήτορες» (1974), «Επιλογή» (1979), «Ο Τρελός» (1983), «Η Στέγη» (1993), «Ο Καιρός της Αστραπής» (1996) είναι μόνο μερικά από τα έργα του, μέρος των οποίων έχει μεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την πολωνική γλώσσα.

Ο Σπύρος Κατσίμης υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό μέχρι την τελευταία στιγμή, ένας λαμπρός και συνεπής εργάτης της δημοσιογραφίας, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας και ποιητής. Όπως σημειώνει η κόρη του και καλή συνάδελφος Μαριλένα «Δεν ήθελε πολλά ο Σπύρος για να είναι ευτυχισμένος: να ακούει όπερα και κλασική μουσική, να ζωγραφίζει, να κάνει βόλτες, να τρώει με φίλους, να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει τα βιβλία και τις εφημερίδες του».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του Καίτη και τις κόρες του Μαργαρίτα και Μαριλένα και αποχαιρετά έναν εξαίρετο δημοσιογράφο που τίμησε το λειτούργημά μας με ήθος και απαράμιλλη συνέπεια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Σπύρο Κατσίμη θα ψαλεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Ψυχικού – Χαλανδρίου (Εθν. Αντιστάσεως 86) την Πέμπτη, 5 Μαρτίου στις 11:30, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα στους Παξούς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια θα επιθυμούσε να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής για κακοποιημένα παιδιά «Ελένη Αγάθωνος» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού:

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN: GR7801717260006726114486518»

Το αντίο της Μαριλένας Κατσίμη

Η κόρη του και δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μαριλένα Κατσίμη αποχαιρέτησε τον πατέρα της με ένα post στα social media.

Στην ανάρτησή της, έγραψε:

«Ο πατέρας μας, Σπύρος Κατσίμης, έφυγε πλήρης ημερών, στα 93 του χρόνια, ήρεμος, κοντά μας.

Καταφέραμε να τον κρατήσουμε στο σπίτι μέχρι το τέλος, δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο Καίτη, όπως το ήθελε, με τη φροντίδα της γιατρού του Σοφίας Σκαλίδη, και της Λέιλας, Gulo Karmaza που τον πρόσεχε σαν δικό της πατέρα.

Τον μεγάλο μας πόνο ανακουφίζει το ότι ο μπαμπάς μας κατάφερε να ζήσει χωρίς να βαρεθεί ούτε μια μέρα και να φύγει “νέος” στα 93 του.

Δεν ήθελε πολλά ο Σπύρος για να είναι ευτυχισμένος: να γράφει ποιήματα, να ακούει όπερα και κλασική μουσική, να ζωγραφίζει, να κάνει βόλτες, να τρώει με φίλους, να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει τα βιβλία και τις εφημερίδες του.

Σιγά σιγά σταμάτησαν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο. Για πολύ καιρό έμεινε κατάκοιτος και μπορούσε μόνο να ακούει μουσική — κι αυτό, όμως, του έδινε χαρά. Όταν δεν μπορούσε πια να μιλήσει, επικοινωνούσαμε με το βλέμμα, μέσα από τις όπερες που ακούγαμε μέχρι το τέλος. Και μέσα από τα ποιήματά του:

ΤΟ ΑΙΜΑ

Στην Καίτη

“Και όπως διασχίζαμε τη μόνη διέξοδο,

ματώνοντας στο μονοπάτι με τ’ αγκάθια,

δεν ξέρω γιατί άρχισα να ζηλεύω,

το δικό σου αίμα,

το κόκκινο και τριανταφυλλένιο.”

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Ψυχικού–Χαλανδρίου (Εθνικής Αντιστάσεως 86),

την Πέμπτη στις 11.30 π.μ.

Την επόμενη ημέρα ο Σπύρος θα ταφεί στους αγαπημένους του Παξούς, όπως επιθυμούσε.

Αντί στεφάνου, όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής για κακοποιημένα παιδιά “Ελένη Αγάθωνος” του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού”, έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της».

