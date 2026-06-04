Το μεγάλο «κόλπο» με τα αναδρομικά των συνταξιούχων: Υποσχέσεις με ρυθμούς χελώνας και η «δαμόκλειος σπάθη» της εφορίας

Σε ένα διαρκές μαρτύριο της σταγόνας εξελίσσεται η πολύκροτη υπόθεση των αναδρομικών για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα περί «τροχιάς πληρωμών» από τον e-ΕΦΚΑ, η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών αποκαλύπτει χαώδεις καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και μια εσκεμμένη κωλυσιεργία που κρατά σε ομηρία έξι μεγάλες κατηγορίες δικαιούχων.

Το παράδοξο αυτό καθεστώς έχει στηλιτεύσει επανειλημμένα ο γνωστός εργατολόγος και καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, αναδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Η πολυπληθέστερη κατηγορία αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους που διεκδικούν τα αναδρομικά του περίφημου «11μήνου» (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). Αν και οι άνθρωποι αυτοί δικαιώνονται σωρηδόν από τα Πρωτοδικεία, ο ρυθμός καταβολής είναι απελπιστικά αργός. Είναι ενδεικτικό ότι, παρά την απόφαση του Δημοσίου να μην καταθέτει πλέον εφέσεις, μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό δικαιούχων έχει δει το χρώμα του χρήματος, την ώρα που οι νόμιμοι τόκοι επτά ετών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα ταμεία.

Ωστόσο, το μεγάλο «κόλπο» της κυβέρνησης κρύβεται στο φορολογικό σκέλος, το οποίο λειτουργεί ως αυτόματος δημοσιονομικός κόφτης. Όσοι συνταξιούχοι στάθηκαν «τυχεροί» και έλαβαν κάποια ποσά, έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τη δαμόκλειο σπάθη της εφορίας. Το κράτος απαιτεί την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά, οδηγώντας σε βαριά φορολόγηση που εξανεμίζει τις όποιες αυξήσεις. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση επιστρέφει με το ένα χέρι ψίχουλα, με τεράστια καθυστέρηση, και με το άλλο χέρι τα παίρνει πίσω μέσω των εκκαθαριστικών της ΑΑΔΕ.

Ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Πίσω από τις γενικές εξαγγελίες, το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ για τους επόμενους μήνες αποκαλύπτει ότι οι πληρωμές θα γίνουν «με το σταγονόμετρο», χωρισμένες σε συγκεκριμένες ταχύτητες:

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι (25.000 δικαιούχοι): Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ροές αναμένεται να κορυφωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Αφορά όσους συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση, με τις προσαυξήσεις να κυμαίνονται από 16 έως 130 ευρώ τον μήνα (κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ αναδρομικά).

Ανάπηροι απόστρατοι (5.500 δικαιούχοι): Η ενεργοποίηση των αυξήσεων (περίπου 100 ευρώ μηνιαίως) έχει δρομολογηθεί, με τα αναδρομικά τους να έχουν ισχύ από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και οι καταβολές να ολοκληρώνονται σταδιακά στις επόμενες τακτικές πληρωμές συντάξεων.

Δικαιούχοι «11μήνου» με δικαστικές αποφάσεις: Οι πληρωμές εκτελούνται εμβόλιμα κάθε μήνα, αλλά μόνο αφού καθαρογραφούν, κοινοποιηθούν οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων και ελεγχθούν χειροκίνητα από τις τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή θα τραβήξει σε βάθος μηνών λόγω έλλειψης προσωπικού.

Επανυπολογισμός νόμου Βρούτση & Παράλληλη ασφάλιση: Εδώ καταγράφεται το μεγαλύτερο «πάγωμα». Λόγω των μαζικών λαθών στα συστήματα, οι διορθώσεις και οι καταβολές των μεγάλων ποσών (έως 12.000 ευρώ) μετατίθενται για το δεύτερο μισό του έτους, με τις εκκαθαρίσεις να γίνονται σε διαδοχικές δόσεις.

Κρατήσεις ΕΑΣ και Μετοχικά Ταμεία Στρατού: Οι δικαστικά δικαιωμένοι του Δημοσίου (περιόδου 2017-2018) και οι απόστρατοι που περιμένουν επιστροφές μερισμάτων βρίσκονται στο τέλος της κυβερνητικής προτεραιότητας, με τις ροές να αναμένονται προς το φθινόπωρο.

Όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο Αλέξης Μητρόπουλος, η τακτική αυτή συνιστά έναν βαθύτατο εμπαιγμό της τρίτης ηλικίας. Το success story της οικονομίας και τα θηριώδη υπερπλεονάσματα χτίζονται πάνω στις πλάτες των συνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν τις ζωές τους να αναλώνονται σε δικαστικές αίθουσες και ψηφιακές αναμονές, περιμένοντας τα δεδουλευμένα τους.

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