72 δόσεις για τα χρέη στην Εφορία: Ανάσα για τους οφειλέτες ή ακόμη ένας φαύλος κύκλος;

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία, ένα μέτρο που το οικονομικό επιτελείο παρουσιάζει ως μια νέα ευκαιρία για χιλιάδες φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τα χρέη τους και να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν σήμερα στην Εφορία χωρίς να έχουν κάποια ενεργή ρύθμιση. Για πολλούς από αυτούς, οι νέες 72 δόσεις μπορεί να αποτελέσουν τη διαφορά ανάμεσα στην οικονομική ασφυξία και σε μια δεύτερη ευκαιρία.

Το νέο σχήμα που φέρνει το υπουργείο Οικονομικών δίνει περισσότερο χρόνο για την αποπληρωμή των οφειλών, προσφέρει προστασία από αναγκαστικά μέτρα και ανοίγει τον δρόμο για φορολογική ενημερότητα. Όμως πίσω από τη διευκόλυνση παραμένει ένα βασικό ερώτημα: γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες χρειάζονται διαρκώς νέες ρυθμίσεις για να μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους τους;

Η απάντηση βρίσκεται εν μέρει στους ίδιους τους αριθμούς. Τα αρρύθμιστα χρέη των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 31,5 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 63,8 δισ. ευρώ οφείλουν επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για ποσά που δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μία νύχτα. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου κατά την οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπα με διαδοχικές κρίσεις, υψηλό κόστος διαβίωσης, αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις και περιορισμένη αγοραστική δύναμη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η δυνατότητα αποπληρωμής μιας οφειλής σε έως και έξι χρόνια μοιάζει λογική και αναγκαία. Η νέα ρύθμιση προσφέρει τριπλάσιο αριθμό δόσεων σε σχέση με την πάγια ρύθμιση, επιτρέποντας στους οφειλέτες να μειώσουν σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Η διευκόλυνση αυτή δεν παρέχεται χωρίς κόστος. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, γεγονός που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια αποπληρωμής τόσο αυξάνεται και η τελική επιβάρυνση του φορολογούμενου.

Επιπλέον, η ένταξη στη ρύθμιση συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και, κυρίως, να έχει τακτοποιήσει ή να τακτοποιήσει όλες τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Με άλλα λόγια, το κράτος ζητά από τον πολίτη να αποδείξει ότι είναι συνεπής προκειμένου να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία επειδή δεν μπόρεσε να είναι συνεπής. Πρόκειται για μια αντίφαση που χαρακτηρίζει πολλές από τις ρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η διαδικασία υπαγωγής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ και οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος του 2026. Η ένταξη ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Για όσους καταφέρουν να ενταχθούν και να παραμείνουν συνεπείς, τα οφέλη είναι σημαντικά. Παρέχεται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και «παγώνουν» οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο. Παράλληλα, αναστέλλεται η συνέχιση κατασχέσεων και άλλων μέτρων εκτέλεσης, προσφέροντας στον οφειλέτη πολύτιμο χρόνο για να ανασυντάξει τα οικονομικά του.

Αυτό είναι ίσως και το πιο θετικό στοιχείο της ρύθμισης. Σε μια περίοδο που αρκετά νοικοκυριά κινούνται οριακά μεταξύ υποχρεώσεων και εισοδήματος, η δυνατότητα αποφυγής κατασχέσεων ή άλλων μέτρων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ωστόσο, η παραμονή στη ρύθμιση δεν είναι δεδομένη. Αν ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις ή δεν τακτοποιήσει νέες φορολογικές υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, κινδυνεύει να τη χάσει. Τότε το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό και το Δημόσιο μπορεί να επανενεργοποιήσει όλα τα μέτρα είσπραξης.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος. Η πολιτεία δημιουργεί διαδοχικά εργαλεία ρύθμισης χρεών, αλλά οι οφειλές συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις μπορεί να βοηθούν προσωρινά, δεν καταφέρνουν όμως να ανακόψουν τη δημιουργία νέων χρεών.

Αντί να συζητάμε κάθε λίγα χρόνια μια νέα ρύθμιση, ίσως θα έπρεπε να αναζητηθούν οι λόγοι που οδηγούν εκατομμύρια πολίτες στην αδυναμία πληρωμής. Όταν ένας τόσο μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ατομική ευθύνη. Αφορά και τη σχέση μεταξύ φορολογικών βαρών, εισοδημάτων και πραγματικών δυνατοτήτων της κοινωνίας.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων είναι βέβαιο ότι θα δώσει ανάσα σε πολλούς οφειλέτες. Το αν θα αποτελέσει μια ουσιαστική λύση ή απλώς το επόμενο κεφάλαιο στην ατελείωτη ιστορία των φορολογικών ρυθμίσεων, θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να χρειάζονται διαρκώς νέους μηχανισμούς διευκόλυνσης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που, θεωρητικά, θα έπρεπε να είναι σε θέση να πληρώνουν χωρίς έκτακτες παρεμβάσεις.

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