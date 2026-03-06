ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη θέση του Ιράν απέναντι στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, περιγράφει ο βραβευμένος Ιρανός Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, δρ. Φοντ Ιζαντί, στο σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων (19.45) του ΑΝΤ1 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, στην συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην Μαρία Σαράφογλου.
Ο Φοντ Ιζαντί έχει ειδίκευση στις αμερικανικές σπουδές και θεωρείται βαθύς γνώστης της στρατηγικής και των θέσεων της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο ιρανικό καθεστώς.
Ο καθηγητής αναλύει πώς βλέπει η Τεχεράνη την εξέλιξη της σύγκρουσης και μιλά για τον ρόλο των διεθνών συμμαχιών και των χωρών, που βρίσκονται στο πλευρό του Ιράν και δίνει μια άλλη οπτική για τον πόλεμο. Απόσπασμα της συνέντευξης μεταδόθηκε στην χθεσινοβραδινή εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Νίκου Χατζηνικολάου.
Διαβάστε επίσης
Το απίθανο εξώφυλλο του TIME για τους πολέμους του Τραμπ
Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.