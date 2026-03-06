search
06.03.2026 16:56

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Τη θέση του Ιράν απέναντι στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, περιγράφει ο βραβευμένος  Ιρανός Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, δρ. Φοντ Ιζαντί, στο σημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων (19.45) του ΑΝΤ1 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, στην συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην Μαρία Σαράφογλου.

Ο Φοντ Ιζαντί έχει ειδίκευση στις αμερικανικές σπουδές και θεωρείται βαθύς γνώστης της στρατηγικής και των θέσεων της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

Ο καθηγητής αναλύει πώς βλέπει η Τεχεράνη την εξέλιξη της σύγκρουσης και μιλά για τον ρόλο των διεθνών συμμαχιών και των χωρών, που βρίσκονται στο πλευρό του Ιράν και δίνει μια άλλη οπτική για τον πόλεμο. Απόσπασμα της  συνέντευξης μεταδόθηκε στην χθεσινοβραδινή εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Νίκου Χατζηνικολάου.

