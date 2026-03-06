Μαυροπουκαμισάδες στο MEGA

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μονόδρομο μοιάζει η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Μένιου Σακελλαρόπουλου στο Mega.
Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας.
Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, θα κάνει τον έναν μαυροπουκαμισά, με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα για το νέο εγχείρημα μυθοπλασίας που σχεδιάζει το κανάλι της Καλλιθέας.
Διαβάστε επίσης:
Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος
Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ
ΑΝΤ1: Με την εαρινή ισημερία αρχίζει το βραδινό τοκ σόου «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.