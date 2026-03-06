Μαυροπουκαμισάδες στο MEGA

Με μονόδρομο μοιάζει η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Μένιου Σακελλαρόπουλου στο Mega.

Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας.

Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, θα κάνει τον έναν μαυροπουκαμισά, με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα για το νέο εγχείρημα μυθοπλασίας που σχεδιάζει το κανάλι της Καλλιθέας.

