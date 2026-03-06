search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
06.03.2026

ΑΝΤ1: Με την εαρινή ισημερία αρχίζει το βραδινό τοκ σόου «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Δεν θα μάθουμε  αν ο προγραμματικός προσδιορισμός του νέου εβδομαδιαίου βραδινού τοκ σόου «Moments»με τη Ζέτα Μακρυπούλια σχεδιάστηκε στο πλαίσιο σύσκεψης  καταιγισμού αυθορμήτων ιδεών, στελεχών του ΑΝΤ1, εμπνευσμένον  από το  περίφημο «θαναι σα να μπαίνει η άνοιξη…» του Ανδρέα Μικρούτσικου  και «σφράγισε» με τη φωνή της η Σοφία Βόσσου ή πρόκειται περι απλής σύμπτωσης.

Η ουσία είναι πως το «Moments» θα κάνει πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, πάνω ακριβώς στην εαρινή ισημερία. Η ημέρα αυτή ήταν για πολλούς αρχαίους λαούς ένα ημερολογιακό ορόσημο καθώς είχαν ορίσει την εαρινή ισημερία ως πρωτοχρονιά τους.

«Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειρίες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το «Moments» σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης», δίνει το περίγραμμα της εκπομπής η Ζέτα Μακρυπούλια.

