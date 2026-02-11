ANT1: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για το βραδινό τοκ σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Θέμα ημερών αποτελεί για τον ΑΝΤ1 το λανσάρισμα της πρότασης για βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια που – όπως και να το κάνουμε – αποτελεί brand name για τον σταθμό, μια ήρεμη δύναμη.

Το «Moments» είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Ιστορίες από στιγμές ανθρώπων, πίσω από τη δημόσια εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνους.

Σε λιτό σκηνικό που παραπέμπει σε θεατρική σκηνή – με μόλις δύο πολυθρόνες να δίνουν μια πινελιά ψυχαναλυτικής διαδικασίας στην ατμόσφαιρα – οι καλεσμένοι της Μακρυπούλια θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Στον προγραμματισμό το βραδινό τοκ σόου εκτιμάται πως θα «φανεί» περί τις αρχές Μαρτίου, κατά Σάββατο μεριά.

