search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:17
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 13:52

ANT1: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για το βραδινό τοκ σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια

11.02.2026 13:52
moments_makrypoulia_new

Θέμα ημερών αποτελεί για τον ΑΝΤ1 το λανσάρισμα της πρότασης για βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια που – όπως και να το κάνουμε – αποτελεί brand name για τον σταθμό, μια ήρεμη δύναμη.

Το «Moments» είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Ιστορίες από στιγμές ανθρώπων, πίσω από τη δημόσια εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνους.

Σε λιτό σκηνικό που παραπέμπει σε θεατρική σκηνή – με μόλις δύο πολυθρόνες να δίνουν μια πινελιά ψυχαναλυτικής διαδικασίας στην ατμόσφαιρα – οι καλεσμένοι της Μακρυπούλια θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Στον προγραμματισμό το βραδινό τοκ σόου εκτιμάται πως θα «φανεί» περί τις αρχές Μαρτίου, κατά Σάββατο μεριά.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμο στο Telegram γιατί αρνήθηκε να αφαιρέσει «εξτρεμιστικό» περιεχόμενο

ΣΚΑΪ: Σε προγραμματισμό το ντοκιμαντέρ Παπαχελά «Φάκελος 17Ν» που προκάλεσε αντιδράσεις και προληπτική λογοκρισία (video)

Σία Κοσιώνη: Στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία που πέρασε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floga
ADVERTORIAL

Φλόγα: 15 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας

bowie-ekthesi-6
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

YorgosLanthimos_Photographs_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Photographs»: Η μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στη Στέγη (photos)

mitsotakis_erdogan_1002-1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας – Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις (Live)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:17
floga
ADVERTORIAL

Φλόγα: 15 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας

bowie-ekthesi-6
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: «Ζωντανεύει» ξανά σε μια καθηλωτική multimedia έκθεση στο Λονδίνο

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

1 / 3