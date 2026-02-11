search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 11:32

Σία Κοσιώνη: Στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία που πέρασε

11.02.2026 11:32
kosioni-new

Σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων θα μεταβεί εντός της ημέρας η Σία Κοσιώνη, για προληπτικές εξετάσεις, μετά την πνευμονία που πέρασε.

Οι γιατροί θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι η παρουσιάστρια ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, που την ταλαιπώρησε, καθώς νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες, ενώ είχε κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία της και στη ΜΕΘ.

Σία Κοσιώνη: Στο νοσοκομείο η παρουσιάστρια για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, ενώ τη Δευτέρα (26.01.2026) βγήκε από την εντατική του νοσοκομείου και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της.

Η Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, γερή και δυνατή.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η μετάβαση της Σίας Κοσιώνη στο νοσοκομείο είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, και η παρουσιάστρια δεν αντιμετωπίζει κάποιο νέο πρόβλημα, ούτε έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές.

Το “ευχαριστώ” της παρουσιάστριας

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος μέσω ανάρτησής της αναφέρθηκε εκτενώς στην πνευμονία που πέρασε λόγω πνευμονιόκοκκου και ευχαρίστησε τα αγαπημένα της πρόσωπα, που στάθηκαν στο πλευρό της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τόσο στον «φύλακα άγγελό της», όπως χαρακτηρίζει τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη όσο στον μονάκριβο γιο της, Δήμο, αλλά και στη μητέρα της. 

Όπως είχε γράψει λίγες μέρες πριν πάρει το εξιτήριο: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος, αλλά τα καταφέραμε».

Διαβάστε επίσης

Cosmote History: Το θεματικό κανάλι – σημείο αναφοράς του ελληνικού ντοκιμαντέρ για την ιστορία και τον πολιτισμό έχει… γενέθλια

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

britney-spears-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

mitsotakis_erdogan_ankara_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:26
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

1 / 3