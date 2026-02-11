Σία Κοσιώνη: Στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία που πέρασε

Σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων θα μεταβεί εντός της ημέρας η Σία Κοσιώνη, για προληπτικές εξετάσεις, μετά την πνευμονία που πέρασε.

Οι γιατροί θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι η παρουσιάστρια ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, που την ταλαιπώρησε, καθώς νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες, ενώ είχε κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία της και στη ΜΕΘ.

Σία Κοσιώνη: Στο νοσοκομείο η παρουσιάστρια για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, ενώ τη Δευτέρα (26.01.2026) βγήκε από την εντατική του νοσοκομείου και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της.

Η Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, γερή και δυνατή.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η μετάβαση της Σίας Κοσιώνη στο νοσοκομείο είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, και η παρουσιάστρια δεν αντιμετωπίζει κάποιο νέο πρόβλημα, ούτε έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές.

Το “ευχαριστώ” της παρουσιάστριας

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος μέσω ανάρτησής της αναφέρθηκε εκτενώς στην πνευμονία που πέρασε λόγω πνευμονιόκοκκου και ευχαρίστησε τα αγαπημένα της πρόσωπα, που στάθηκαν στο πλευρό της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τόσο στον «φύλακα άγγελό της», όπως χαρακτηρίζει τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη όσο στον μονάκριβο γιο της, Δήμο, αλλά και στη μητέρα της.

Όπως είχε γράψει λίγες μέρες πριν πάρει το εξιτήριο: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος, αλλά τα καταφέραμε».

Διαβάστε επίσης

Cosmote History: Το θεματικό κανάλι – σημείο αναφοράς του ελληνικού ντοκιμαντέρ για την ιστορία και τον πολιτισμό έχει… γενέθλια

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό