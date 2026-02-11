search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:25
11.02.2026 10:13

Cosmote History: Το θεματικό κανάλι – σημείο αναφοράς του ελληνικού ντοκιμαντέρ για την ιστορία και τον πολιτισμό έχει… γενέθλια

11.02.2026 10:13
cosmote_history

Στην τούρτα για την επέτειο από την έναρξη λειτουργίας του Cosmote History δεν είναι θέμα πως θα μπορούσαν να χωρέσουν 10 κεράκια. Θα υπήρχε θέμα όμως αν έπρεπε να υπάρχει στην τούρτα κεράκι για κάθε μια πρωτότυπη παραγωγή που ανέβηκε στο κανάλι σε αυτή τη δεκαετία.

Το όραμα του τότε προέδρου και CEO του ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, πίσω στο 2016, έγινε πραγματικότητα: ένας φορέας ανάδειξης του ελληνικού ντοκιμαντέρ για την ελληνική ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό, τη μεταλαμπάδευση της γνώσης, με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στους νέους, τις επόμενες γενιές.

Στη διαδρομή στα χρόνια αυτά έγιναν, μεταδόθηκαν περισσότερες από 200 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές και 1.000 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος, σχηματίζοντας έτσι μια πλούσια ταινιοθήκη, σε μια εποχή που το ελληνική δημιουργία στο ντοκιμαντέρ σε άλλους ελληνικούς μιντιακούς οργανισμούς έχει σχεδόν παραγκωνιστεί.

Πολλές από τις παραγωγές και συμπαραγωγές του Cosmote History, όπως τα ντοκιμαντέρ «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη και «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου, έχουν διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ. Σημαντικό ορόσημο του καναλιού αποτελεί η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή (2020) με το National Geographic, με τίτλο «Κέρος: Το μυστήριο των σπασμένων ειδωλίων». Από τότε, σε συνεργασία με μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα (Arte, France TV, ZDF), το Cosmote History έχει προσθέσει στη φαρέτρα του περισσότερες από 14 διεθνείς συμπαραγωγές, διευρύνοντας την παρουσία του στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό. Αξιοποιώντας, επίσης, τεχνολογίες αιχμής, όπως 3D animation, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εικόνα σε 4K ανάλυση, έχει μεταφέρει το ντοκιμαντέρ σε μία νέα εποχή, προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικοακουστική εμπειρία σε κάθε θεατή.

«Το COSMOTE HISTORY δημιουργήθηκε το 2016 με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ, με σκοπό να διαφυλάξει, να αναδείξει και να μεταδώσει την ελληνική ιστορία στο κοινό, και να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Είμαστε περήφανοι που, δέκα χρόνια μετά, το κοινό το έχει αγκαλιάσει και το έχει αναδείξει σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό ιστορικό ντοκιμαντέρ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτότυπες παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, διευρύνοντας συνεχώς το περιεχόμενό μας, και φωτίζοντας ακόμα περισσότερες πτυχές της ιστορίας μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Το Cosmote History γιορτάζοντας τα γενέθλια του έχει ετοιμάσει ένα διμηνιαίο επετειακό πρόγραμμα, (έναρξη τον Φεβρουάριο) με επιλεγμένες παραγωγές και συμπαραγωγές της COSMOTE TV. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές προβολές (22:00) δημοφιλών σειρών ντοκιμαντέρ, όπως «Η αύρα της Προεδρικής Φρουράς», «Underwonder» και «Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παράλληλα, οι Κυριακές είναι αφιερωμένες σε εμβληματικές ταινίες παραγωγής COSMOTE TV, όπως «Όταν ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του» και «Οι πειρατές της Γραμβούσας».

Μέσα από την επετειακή θεματική ενότητα (ribbon) «10 χρόνια COSMOTE History» οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν 10 σειρές ντοκιμαντέρ, που σημάδεψαν τη δεκαετή πορεία του καναλιού, όπως οι «Σκοτεινοί θάνατοι στην αρχαιότητα», «Καποδίστριας», «Η Γενιά του ’30», «Σωσμένα» και «Μηχανή του Χρόνου».

Επίσης ετοιμάζεται να «κεράσει» περισσότερες από 10 νέες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ αλλάκαι ειδικά αφιερώματα μέσα στο 2026 μεταξύ των οποίων είναι οι νέες σειρές ντοκιμαντέρ «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα» με τον Αrchaestoryteller Θοδωρή Παπακώστα, «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» με τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King, καθώς και το «Λίκνο της Δημοκρατίας» για την ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

