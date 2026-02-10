search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:10
10.02.2026 16:30

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (9/2)

10.02.2026 16:30
tiletheasi_2008_1460-820_new
credit: pixabay

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης έκανε ο Alpha, βέβαια όχι στο επίπεδο που είχε φθάσει την ίδια ημέρα μια βδομάδα πίσω.

Με κέρδη άρχισε την διαδρομή του το Mega, πλην όμως η διαφορά με τον προπορευόμενο ήταν σχεδόν αναλλοίωτη.

Με «ντουζ πουάν» άρχισε το ΑΝΤ1, τρίτος στις τηλεπροτιμήσεις σύμφωνα με τη Nielsen, ενώ ο ΣΚΑΪ τέταρτος είχε οριακή διαφορά σε σχέση με το Star. Το δε Open επέστρεψε στην περιοχή άνω του 5%.

Τα κανάλια της ΕΡΤ σαν σε παράλληλο σύμπαν, έχουν τον κόσμο τους και τον δικό τους- εσωτερικό- ανταγωνισμό. Τα τρία από αυτά τα ξεπερνά το MAK TV.

