Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (9/2)

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης έκανε ο Alpha, βέβαια όχι στο επίπεδο που είχε φθάσει την ίδια ημέρα μια βδομάδα πίσω.
Με κέρδη άρχισε την διαδρομή του το Mega, πλην όμως η διαφορά με τον προπορευόμενο ήταν σχεδόν αναλλοίωτη.
Με «ντουζ πουάν» άρχισε το ΑΝΤ1, τρίτος στις τηλεπροτιμήσεις σύμφωνα με τη Nielsen, ενώ ο ΣΚΑΪ τέταρτος είχε οριακή διαφορά σε σχέση με το Star. Το δε Open επέστρεψε στην περιοχή άνω του 5%.
Τα κανάλια της ΕΡΤ σαν σε παράλληλο σύμπαν, έχουν τον κόσμο τους και τον δικό τους- εσωτερικό- ανταγωνισμό. Τα τρία από αυτά τα ξεπερνά το MAK TV.
