Washington Post: Νέο σοκ – Απολύονται στην πραγματικότητα οι μισοί δημοσιογράφοι της

Την προηγούμενη εβδομάδα με την αστραπιαία απόφαση για αθρόες απολύσεις στην ιστορική εφημερίδα των ΗΠΑ, Washington Post, είχε γίνει λόγος για συρρίκνωση του προσωπικού στο ένα τρίτο.

Νέο σοκ προκαλούν επικαιροποιημένα στοιχεία από την Δημοσιογραφική Ένωση εφημερίδων Ουάσινγκτον- Βαλτιμόρης.

Η διοίκηση της WaPo, υποστηρίζεται ότι απέλυσε σχεδόν τους μισούς δημοσιογράφους που απασχολούσε. Εκτιμάται δε πως πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη μαζική απόλυση σε μια γενιά.

Η εφημερίδα απολύει 350 με 375 δημοσιογράφους, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του δημοσιογραφικού συνδικάτου, Σάρα Κάπλαν, η οποία καλύπτει τον τομέα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο τμήμα Metro της Washington Post.

Με το προσωπικό της αίθουσας σύνταξης πριν τις απολύσεις να ανέρχεται σε 790 άτομα, αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 44% και 47,5% του προσωπικού της αίθουσας σύνταξης έχει απολυθεί, αναφέρει το περιοδικό The Washingtonian στην ψηφιακή έκδοση του.

Δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας ανέφεραν ότι περίπου 300 δημοσιογράφοι, μέλη του Συνδικάτου Τύπου Ουάσιγκτον- Βαλτιμόρης, ήταν μεταξύ εκείνων που απολύθηκαν. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, δεν συμπεριλαμβάνονται δεκάδες ακόμη απολύσεις δημοσιογράφων που δεν είναι μέλη του συνδικαλιστικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται σε εξωχώρια γραφεία ανταποκριτών της εφημερίδας, καθώς και συντακτικού και διευθυντικού προσωπικού στην Ουάσιγκτον.

Για παράδειγμα, το γραφείο της WaPo στη Σεούλ. Επεκτάθηκε το 2021 ως μέρος ενός σχεδίου για κάλυψη της επικαιρότητας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή σε 24ωρη βάση. Με τη διαφορά ώρας, όταν στην Ουάσιγκτον άρχιζε να ξημερώνει, οι δημοσιογράφοι σε Λονδίνο ή Νότια Κορέα, μπορούσαν να καλύψουν τις τελευταίες ειδήσεις ή κάθε έκτακτη επικαιρότητα.

Το κλείσιμο των γραφείων στην Σεούλ υπολογίζεται πως θα επηρεάσει περισσότερους από 12 ανθρώπους, με τους πιο πολλούς να μην είναι μέλη της δημοσιογραφικής Ένωσης Ουάσιγκτον-Βαλτιμόρης.

Επειδή οι εργαζόμενοι της Post ενημερώθηκαν ατομικά ότι οι θέσεις τους καταργήθηκαν, χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να συγκεντρώσουν η Κάπλαν και η Ένωση των δημοσιογράφων στοιχειά για πληρέστερη εικόνα.

Διαβάστε επίσης

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής (Video)

Eurovision 2026: Με διεθνή κριτική επιτροπή και εκπλήξεις η εθνική υπόθεση για το τραγούδι που θα «πάει» στη Βιέννη