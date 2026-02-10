search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 12:18
10.02.2026 10:59

Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής (Video)

10.02.2026 10:59
Εκτός Buongiorno βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, για λόγους υγείας.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά ενημέρωσε σχετικά το τηλεοπτικό κοινό, στέλνοντας τις ευχές της για περαστικά.

«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε» είπε η παρουσιάστρια, με τους υπόλοιπου συνεργάτες της εκπομπής να στέλνουν με τη σειρά τους τις ευχές τους.

Σημειώνεται ότι κατά τη φετινή σεζόν, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει λείψει αρκετές φορές από το πόστο του για λόγους υγείας, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και απλά φροντίζει να μην επιβαρύνει τον οργανισμό του όταν αντιμετωπίζει κάποια αδιαθεσία.

isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φόβοι για πιθανό νέο πλήγμα των ΗΠΑ στο Ισφαχάν – Καλυμμένες με χώμα οι είσοδοι στον πυρηνικό σταθμό (photos)

sinners-new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Lumiere: «Sinners», «Zootopia 2» και «KPop Demon Hunters» οι μεγάλοι νικητές

cocacola
BUSINESS

Coca-Cola HBC: Ισχυρή υλοποίηση της στρατηγικής και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2025

dendias-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας απέναντι στην υπερδεξιά: Η νόμιμη μετανάστευση και οι ακραίες φωνές για αλλοίωση του πληθυσμού

altsxaimer-new (4)
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα για το Αλτσχάιμερ αφήνει μια «αχτίδα» αισιοδοξίας για μελλοντική θεραπεία

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

