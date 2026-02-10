Εκτός Buongiorno ξανά ο Ανδρέας Μικρούτσικος – Τι είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής (Video)

Εκτός Buongiorno βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, για λόγους υγείας.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Φαίη Σκορδά ενημέρωσε σχετικά το τηλεοπτικό κοινό, στέλνοντας τις ευχές της για περαστικά.

«Ο Ανδρέας δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα μου, περαστικά! Πολλά φιλιά να του στείλουμε» είπε η παρουσιάστρια, με τους υπόλοιπου συνεργάτες της εκπομπής να στέλνουν με τη σειρά τους τις ευχές τους.

Σημειώνεται ότι κατά τη φετινή σεζόν, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει λείψει αρκετές φορές από το πόστο του για λόγους υγείας, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και απλά φροντίζει να μην επιβαρύνει τον οργανισμό του όταν αντιμετωπίζει κάποια αδιαθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Με διεθνή κριτική επιτροπή και εκπλήξεις η εθνική υπόθεση για το τραγούδι που θα «πάει» στη Βιέννη

Υπόθεση τηλεπαιχνιδιών η πρώτη θέση τηλεθέασης Σαββάτου και Κυριακής (7-8/2)

Έγινε το «φύγε εσύ, έλα εσύ» στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (7,8/2)