search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:08
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 19:06

Έγινε το «φύγε εσύ, έλα εσύ» στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (7,8/2)

09.02.2026 19:06
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Τρεις στους δέκα το Σάββατο (30,3%) και την Κυριακή (31,8%) έμειναν μακριά από τις προγραμματικές προτάσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στη μεταξύ τους κόντρα για την πρωτιά στην τηλεθέαση, το Mega, με μικρή διαφορά από τον Alpha, «κέρδισε» το Σάββατο. Την Κυριακή, όμως, συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Το Σάββατο, το τρίτο μερίδιο με διψήφιο ποσοστό αποκόμισε το Star, επίδοση όμως που δεν είχε συνέχεια την Κυριακή. Αντίθετα, ήταν ο ΑΝΤ1 που πέρασε τρίτος στις τηλεπροτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να δει διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του μεριδίου του.

Το αξιοσημείωτο στο γουίκεντ ήταν πως αν και ο ΣΚΑΪ είχε «Survivor» την Κυριακή, ήταν μόλις πέμπτος στις επιλογές των τηλεθεατών, και παρά το γεγονός ότι το «Masterchef» στο Star έχει… ρεπό τα σαββατοκύριακα. Σειρές μυθοπλασίας και ελληνικές ταινίες, ωστόσο, στον ευρύτερο ανταγωνισμό, έπαιξαν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης:

«Όλα τα λεφτά» της τηλεθέασης σε σχεδόν 40 λεπτά την Παρασκευή (6/2)

ΑΝΤ1: Ο Παύλος ντε Γκρες στο «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης (12/2)

Με πρωτιά τηλεθέασης ολοκλήρωσε το πενθήμερο (6/2) ο Alpha

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syntagma-tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

karolos andrew 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:08
syntagma-tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη

arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

1 / 3