Έγινε το «φύγε εσύ, έλα εσύ» στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (7,8/2)

Τρεις στους δέκα το Σάββατο (30,3%) και την Κυριακή (31,8%) έμειναν μακριά από τις προγραμματικές προτάσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στη μεταξύ τους κόντρα για την πρωτιά στην τηλεθέαση, το Mega, με μικρή διαφορά από τον Alpha, «κέρδισε» το Σάββατο. Την Κυριακή, όμως, συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Το Σάββατο, το τρίτο μερίδιο με διψήφιο ποσοστό αποκόμισε το Star, επίδοση όμως που δεν είχε συνέχεια την Κυριακή. Αντίθετα, ήταν ο ΑΝΤ1 που πέρασε τρίτος στις τηλεπροτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να δει διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του μεριδίου του.

Το αξιοσημείωτο στο γουίκεντ ήταν πως αν και ο ΣΚΑΪ είχε «Survivor» την Κυριακή, ήταν μόλις πέμπτος στις επιλογές των τηλεθεατών, και παρά το γεγονός ότι το «Masterchef» στο Star έχει… ρεπό τα σαββατοκύριακα. Σειρές μυθοπλασίας και ελληνικές ταινίες, ωστόσο, στον ευρύτερο ανταγωνισμό, έπαιξαν ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

