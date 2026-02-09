search
09.02.2026

Με πρωτιά τηλεθέασης ολοκλήρωσε το πενθήμερο (6/2) ο Alpha

09.02.2026
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Με τον δείκτη της Nielsen να εμφανίζει σημάδια κάμψης, λόγω αλλαγής συνηθειών του τηλεοπτικού σώματος στις παρυφές του γουίκεντ, ο Alpha διατηρήθηκε πρώτος στις προτιμήσεις, χάρη στα νέα επεισόδια των σειρών «Το σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ», αν και στη δυναμική του είχε απώλειες σε σχέση με την Πέμπτη.

Το Mega εμφάνισε κέρδη από τη μια ημέρα στην επόμενη, κατέληξε όμως το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας. Έπαιξε ρόλο το ξενύχτι πολλών για το «Φως στο τούνελ».

Κατά τα λοιπά, συγκλονιστικές ανακατατάξεις δεν σημειώθηκαν σε γενικές γραμμές, αλλά στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται η επίδοση της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Το μερίδιό της υπερδιπλασιάστηκε χάρη στη «ζωντανή» μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο- Κορτίνα».

Washington Post: «Βροχή» αντιδράσεων και ανησυχία για την «επόμενη ημέρα» της εφημερίδας

«Good Will Dunkin’»: Το νοσταλγικό σποτ του Ben Affleck με τηλεοπτικούς αστέρες των ’90s που… κατέκτησε το Super Bowl (photos/video)

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο γενικός διευθυντής του MAD σε ηλικία 58 ετών

