06.02.2026 22:30

Η Μαράια Κάρεϊ μάγεψε το Μιλάνο στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (Photos)

06.02.2026 22:30
mariah-carey-eksot

Η Μαράια Κάρεϊ ξέρει καλά πώς να προσφέρει ένα εντυπωσιακό σόου. Του λόγου το αληθές αποδείχτηκε και απόψε, όταν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, ερμήνευσε το ιταλικό κλασικό τραγούδι «Volare», καθώς και μια νέα δική της επιτυχία, το «Nothing Is Impossible», στο Ολυμπιακό Στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η 56χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, διακοσμημένο με ασημένια κοσμήματα, το οποίο συνδύασε με σάλι με φτερά και λαμπερά αξεσουάρ, ανάμεσά τους και ένα δαχτυλίδι σε σχήμα πεταλούδας.

Λάμψη, μεγάλα ονόματα και μουσική από όλο τον κόσμο

Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν επίσης μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως ο Andrea Bocelli, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini, η ηθοποιός του The White Lotus, Sabrina Impacciatore, ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang, η Cecilia Bartoli, ο Ιταλο-Τυνήσιος ράπερ Ghali, καθώς και ο ηθοποιός Pierfrancesco Favino μαζί με τον βιολονίστα Giovanni Zanon.

Η Μαράια Κάρεϊ είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήδη από τον Δεκέμβριο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μιλούσε ιταλικά φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα και διαμαντένιο κολιέ.

«Ciao. Ετοιμαστείτε για το Milano Cortina 2026. Τα λέμε στο Στάδιο Σαν Σίρο στις 6 Φεβρουαρίου», έλεγε, κλείνοντας με τη φράση «Τα λέμε στο Μιλάνο».

Σε ανακοίνωσή της προς το NBC, η τοπική οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ανέφερε ότι η Κάρεϊ «εκφράζει απόλυτα το συναισθηματικό κλίμα που συνοδεύει την πορεία προς τους Αγώνες», προσθέτοντας πως «η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει διαφορετικές ιστορίες και ευαισθησίες, σε απόλυτη αρμονία με το θέμα της τελετής έναρξης».

