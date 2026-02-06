search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:30
06.02.2026 20:45

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα (Video)

06.02.2026 20:45
Χιλιάδες likes απέσπασε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπου καταγράφεται να παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα.

 «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του», έγραψε στη λεζάντα της νέας ανάρτησής του, με τους διαδικτυακούς του φίλους να τον επαινούν για τη δύναμή του και να του στέλνουν την αγάπη τους.

«Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου»

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είδε το περασμένο Πάσχα τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε μία στιγμή, όταν ακρωτηριάστηκε από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του.

Πριν από μερικούς μήνες, στη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Πρωινό», είχε βάλει το τεχνητό μέλος στο χέρι του και δήλωσε σίγουρος ότι θα μπορέσει σύντομα να ξαναεργαστεί ως μουσικός.

«Μου πέρασε ότι μπορεί να μην μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την ξανακάνω, και μάλιστα σύντομα. Θα μάθω και την κίνηση να είναι σιγά σιγά όπως ήταν και πρώτα, αλλά θα κάνω και μία μετατροπή στο κλαρίνο. Με το αριστερό χέρι παίζω όπως έπαιζα, με το δεξί μου χέρι τώρα θέλει πολλές ώρες εξάσκηση», είχε πει χαρακτηριστικά.

