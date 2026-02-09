search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 17:46
09.02.2026 15:27

«Good Will Dunkin'»: Το νοσταλγικό σποτ του Ben Affleck με τηλεοπτικούς αστέρες των '90s που… κατέκτησε το Super Bowl (photos/video)

09.02.2026 15:27
Good+Will+Dunkin’_Hero
credit: Dunkin Donuts

Το τελευταίο διαφημιστικό σποτ του Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) για την αμερικανική αλυσίδα Dunkin’ στο Super Bowl αποδείχθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή προώθηση καφέ και ντόνατς. Πρόκειται για ένα νοσταλγικό υπερθέαμα που φέρνει στις οθόνες μερικά από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης.

Στο πλευρό του Άφλεκ και του Τομ Μπρέιντι (Tom Brady), εμφανίστηκαν η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) και ο Ματ ΛεΜπλάνκ (Matt LeBlanc) των «Friends», ο Τζέισον Αλεξάντερ (Jason Alexander) που θύμισε το «Seinfeld» και η Τζάσμιν Γκάι (Jasmine Guy) το «A Different World».

credit: Dunkin Donuts
credit: Dunkin Donuts

Το καστ συμπλήρωσαν ο Τεντ Ντάνσον (Ted Danson) του «Cheers», ο Αλφόνσο Ριμπέιρο (Alfonso Ribeiro) από τον «Πρίγκιπα του Μπελ-Αιρ» και ο Τζαλίλ Γουάιτ (Jaleel White) από το «Family Matters».

Το σποτ παρουσιάζει τους διάσημους ηθοποιούς να πρωταγωνιστούν σε μια υποτιθέμενη, «χαμένη» κωμική σειρά με τίτλο «Good Will Dunkin’» και να απαντά με χιούμορ σε ένα ερώτημα που κανείς δεν είχε θέσει μέχρι σήμερα: Πώς θα ήταν το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα του 1997, «Good Will Hunting», αν ο Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) το είχαν δημιουργήσει ως μια ανάλαφρη κωμωδία;

credit: Dunkin Donuts
credit: Dunkin Donuts

Το διαφημιστικό περιέχει πολλές αναφορές στους ρόλους που καθιέρωσαν τους ηθοποιούς, οι οποίοι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας απογήρανσης εμφανίζονται όπως ακριβώς ήταν τη δεκαετία του ’90. Παρά τη χρήση των εφέ, το διαφημιστικό γυρίστηκε σε πραγματικό φιλμ και σε φυσικό σκηνικό, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της εποχής.

Με αυτό το σποτ, η διάσημη αλυσίδα καφέ κάνει μια αναδρομή στο 1995, γιορτάζοντας την πρώτη της διαφήμιση για παγωμένο καφέ. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς επιτυχημένων και γεμάτων αστέρια διαφημιστικών που έχει δημιουργήσει ο Άφλεκ για την εταιρεία από το 2023. Σε προηγούμενα σποτ συμμετείχαν οι Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) και Κέισι Άφλεκ (Casey Affleck), ενώ σε δύο έχει πρωταγωνιστήσει και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), σύμφωνα με το Variety.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 17:46
