Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο (Video)

jalla-new

Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί η Κύπρος στη φετινή Eurovision κυκλοφόρησε επίσημα, με την Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει τη χώρα να δηλώνει περήφανη για τη συμμετοχή της αυτή.

Το κομμάτι με τίτλο «Jalla» ανέβηκε στο κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube, σε δική της σύνθεση και στίχους, σε συνεργασία με τους Claydee και Paris Kalpos, με το οποίο η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στον Β’ ημιτελικό της φετινής Eurovision στις 14 Μαΐου.

Το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026

«Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανη για ένα βίντεο. Οι ελληνοκυπριακές μου ρίζες είναι η ουσία του ποιος είμαι και νιώθω τιμή να μοιραστώ μια γεύση από το όμορφο νησί μας μέσα από αυτό το οπτικό. «JALLA» σημαίνει «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στην κυπριακή διάλεκτο, και τι χαρά είναι να μοιράζομαι τη γλώσσα του λαού μου σε ένα τραγούδι που θα ακούσει ο κόσμος στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ κάθε άτομο που το έκανε δυνατό. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την αληθινή καρδιά & ψυχή που όλοι δώσατε σε αυτό» έγραψε σε ανάρτησή της η Antigoni Buxton.

