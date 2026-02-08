Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα δε γίνεται» – «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια»

Χωρίς τη Ναταλία Γερμανού επέστρεψε από τις διαφημίσεις η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του ALPHA.

«Η Ναταλία παλεύει λίγο με την ημικρανία, σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι μαζί μας», εξήγησε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στους τηλεθεατές για την απρόσμενη απουσία της.

Μετά από την προβολή μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης, η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε προσωρινά στο πλατό.

«Δεν επέστρεψα για πολύ, δυστυχώς. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Είμαι πάρα πολύ χάλια αλλά έπρεπε να ‘μαι για λίγο εδώ», είπε εμφανώς ταλαιπωρημένη.

