Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ηλεκτρονικό “μάτι” για όλα τα επιδόματα”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ του Αρείου Πάγου”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αντικειμενικές αξίες στα ενοίκια”
ΕΣΤΙΑ: “Μυστικός διάλογος στο ΝΑΤΟ για Αιγαίο, Στενά, Εναέριο Χώρο”
Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Πνίγουν την αλήθεια με κλειστή κάμερα”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το Σύνταγμα, οι μπλόφες και οι κάλπες”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “«Ξεκολλήστε από το κινητό» -Στη Βουλή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΚΑΛΠΕΣ μέχρι…τελικής πτώσεως!”
DOCUMENTO: “Εβαλε χέρι στην κατάρρευση της Ελλάδας”
REAL NEWS: “Σμήναρχος made in China!”
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Πώς θα παραπέμπονται οι υπουργοί”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Πρόβα τζενεράλε του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα απο τα Γιάννενα”
