Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ηλεκτρονικό “μάτι” για όλα τα επιδόματα”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ του Αρείου Πάγου”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αντικειμενικές αξίες στα ενοίκια”

ΕΣΤΙΑ: “Μυστικός διάλογος στο ΝΑΤΟ για Αιγαίο, Στενά, Εναέριο Χώρο”

Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Πνίγουν την αλήθεια με κλειστή κάμερα”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το Σύνταγμα, οι μπλόφες και οι κάλπες”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “«Ξεκολλήστε από το κινητό» -Στη Βουλή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΚΑΛΠΕΣ μέχρι…τελικής πτώσεως!”

DOCUMENTO: “Εβαλε χέρι στην κατάρρευση της Ελλάδας”

REAL NEWS: “Σμήναρχος made in China!”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Πώς θα παραπέμπονται οι υπουργοί”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Πρόβα τζενεράλε του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα απο τα Γιάννενα”

Διαβάστε επίσης:

Washington Post: Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος μετά τις μαζικές απολύσεις

Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

ΣΚΑΪ: Συρρικνώνεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Νέες ανακατατάξεις