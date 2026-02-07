ΣΚΑΪ: Συρρικνώνεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Νέες ανακατατάξεις

Νέες ανακατατάξεις δρομολογούνται στον ΣΚΑΪ, με την εκπομπή του Κώστα Τσουρού να μειώνεται σε διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το κανάλι απόφασισε την εβδομάδα που πέρασε πως η εκπομπή «Το’ χουμε» από τις 16 Φεβρουαρίου θα διαρκεί μια ώρα και συγκεκριμένα από τις 15:30 μέχρι 16:30.

«Θα έχει μεγάλη συρρίκνωση! Ο καθαρός χρόνος θα είναι λιγότερος από μια ώρα», εξήγησε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας πως θα υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καθώς ουδείς γνωρίζει πως θα «παντρευτούν» ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο ο Alpha στην prime time – Διπλές πρωτιές για «Σόι σου» και «Μπαμπά σ΄αγαπώ»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Το «1-2» κατάφεραν την Πέμπτη (5/2) σειρές του Alpha στην κούρσα τηλεθέασης