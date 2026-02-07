search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:54
07.02.2026 12:21

ΣΚΑΪ: Συρρικνώνεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Νέες ανακατατάξεις

07.02.2026 12:21
kostas_tsouros_new

Νέες ανακατατάξεις δρομολογούνται στον ΣΚΑΪ, με την εκπομπή του Κώστα Τσουρού να μειώνεται σε διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το κανάλι απόφασισε την εβδομάδα που πέρασε πως η εκπομπή «Το’ χουμε» από τις 16 Φεβρουαρίου θα διαρκεί μια ώρα και συγκεκριμένα από τις 15:30 μέχρι 16:30.

«Θα έχει μεγάλη συρρίκνωση! Ο καθαρός χρόνος θα είναι λιγότερος από μια ώρα», εξήγησε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας πως θα υπάρξουν ραγδαίες αλλαγές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καθώς ουδείς γνωρίζει πως θα «παντρευτούν» ενημέρωση και ψυχαγωγία.

kabogianni new
LIFESTYLE

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

