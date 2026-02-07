Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Κοινωνικά δώρα 1,2 δισ. ευρώ απο άμυνα και φοροδιαφυγή”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ του Κυριάκου την…πάτησε λόγω του συζύγου της!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ολες οι αλλαγές στις διαθήκες”

ΕΣΤΙΑ: “Η ΝΔ πληρώνει τα επίχειρα της Πασοκοποιήσεως”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΤΟΚΟΙ ΣΤΗ ΔΟΣΗ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” Η ΑΓΡΟΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μεταξεταστέο το ελληνικό σχολείο στα μαθηματικά”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αγώνας για ζωή! Οχι σε χώρους δουλειάς-σφαγεία και κόμβους πολέμου”

ΤA NEA: “ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΛΗΜΜΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Vs ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟΤΗΤΑΣ”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ”

ΚONTRA: “ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Δύο αλλαγές στις γονικές παροχές”

