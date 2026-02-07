Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Κοινωνικά δώρα 1,2 δισ. ευρώ απο άμυνα και φοροδιαφυγή”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ του Κυριάκου την…πάτησε λόγω του συζύγου της!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ολες οι αλλαγές στις διαθήκες”
ΕΣΤΙΑ: “Η ΝΔ πληρώνει τα επίχειρα της Πασοκοποιήσεως”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΤΟΚΟΙ ΣΤΗ ΔΟΣΗ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” Η ΑΓΡΟΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μεταξεταστέο το ελληνικό σχολείο στα μαθηματικά”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αγώνας για ζωή! Οχι σε χώρους δουλειάς-σφαγεία και κόμβους πολέμου”
ΤA NEA: “ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΛΗΜΜΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Vs ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟΤΗΤΑΣ”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ”
ΚONTRA: “ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Δύο αλλαγές στις γονικές παροχές”
