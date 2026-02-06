Σχοινί-κορδόνι η πρωτιά στην τηλεθέαση για τον Alpha και χθες (5/2)

Απλώς ώθησε τον δείκτη τηλεθέασης παραπάνω (0,7%) ο Alpha, σε σχέση με την Τετάρτη, και ως έναν βαθμό το οφείλει στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», και στην πρεμιέρα της νέας κοινωνική σειράς, με χιουμοριστικές πινελιές, «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen και στο Mega, πλην όμως η δυναμική του είχε δύο -και κάτι- μονάδες διαφορά από εκείνη του Alpha.

Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Star, ενώ ο ΑΝΤ1 πέρασε κάτω και από τον ΣΚΑΪ.

Μισή ποσοστιαία μονάδα πρόσθεσε στην επίδοση που είχε από την προηγούμενη ημέρα το Open.

Διαβάστε επίσης:

Media Mouse: Κλινική περίπτωση οι ψυχαγωγικές εκπομπές, στο λιμάνι η Εφσυν, η τηλεθέαση Μητσοτάκη και το Αλ Τσαντίρι

Alpha: Σημάδια στον ορίζοντα για έβδομο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου»

Έκοψαν διαφήμιση της σοκολάτας ION Break μετά από καταγγελία καταναλώτριας για… σκηνές βίας