Alpha: Σημάδια στον ορίζοντα για έβδομο κύκλο επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου»

Καπνός άνευ φωτιάς δεν γίνεται, λέει ο λαός. Ισχύει και στην τηλεόραση. Για παράδειγμα στη σειρά «Το σόι σου». Στην περίπτωση της δημοφιλούς σειράς η λαϊκή ρήση έχει θετικό πρόσημο.

Το «Σόι σου» στην έκτη σεζόν εξακολουθεί να αποτελεί για τον σταθμό… μαγνήτη τηλεθέασης. Και με δεδομένο ότι «επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις», ούτε τη βάζεις στο συρτάρι, λέγεται ότι θα υπάρξει νέος- έβδομος– κύκλος επεισοδίων με προορισμό την επόμενη τηλεοπτική περίοδο (2026-2027).

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο ηθοποιός Γιάννης Δρακόπουλος, ο τηλεοπτικός Μιχάλης Μπισμπίκης, με σχετική αναφορά σε τηλεοπτικές κάμερες εκπομπών. «Έχουμε ακούσει ότι θα συνεχιστεί η σειρά και του χρόνου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, που ο κόσμος δεν μας βαρέθηκε ακόμα δηλαδή. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, αλλά μας το ‘χουν πει», ανέφερε συγκεκριμένα.

