ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 16:37
MME Ηνωμένου Βασιλείου: Οι ψηφιακοί εκδότες ασκούν πίεση στην Google για εξαίρεση από τις περιλήψεις Τ.Ν.

Καθώς το κίνημα που έχει αναπτυχθεί στον χώρο των ψηφιακών εκδόσεων κατά των μοντέλων εκπαίδευσης και ειδησεογραφικών συνόψεων Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, προς το παρόν, στο Νησί η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA – Competition and Markets Authority) ζητά από την Google να επιτρέπει το opt-out στους εκδοτές, ώστε αυτοί να περιορίζουν το περιεχόμενό τους που χρησιμοποιείται σε AI Overviews ή σε εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για εμπορικούς σκοπούς. Να εξαιρούνται δηλαδή από τέτοιες διαδικασίες.

Το μέτρο εντάσσεται σε κανονιστικό πλαίσιο που έθεσε η Αρχή στην Google σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κυριαρχία του τεχνολογικού κολοσσού στο τομέα αναζήτησης, στην χρήση περιεχομένου εκδοτών στην τεχνητή νοημοσύνη, τη διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης και τη διαφάνεια στα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών.

Οι αναζητήσεις Google υπερβαίνουν το 90% των συνολικών αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη CMA. Περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στη χώρα ξόδεψαν συνολικά τουλάχιστον 10 δισ. λιρες στο search advertising της Google πέρυσι. Μολονότι αυτές οι διαφημιστικές υπηρεσίες είναι σημαντικές για τη βρετανική οικονομία, η CMA τον περασμένο Οκτώβριο έδωσε στην Google «Strategic Market Status» (SMS) ως προς τις υπηρεσίες αναζήτησης, το οποίο της επιτρέπει να θέσει στοχευμένες απαιτήσεις. Παρ’όλα αυτά εκτιμάται ότι τα μέτρα της CMA δεν είναι επαρκή.

