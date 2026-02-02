Οκτώ στα 10 κορυφαία ειδησεογραφικά σάιτ του κόσμου μπλοκάρουν τα μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδησεογραφικοί οργανισμοί με ψηφιακές εκδόσεις σε ΗΠΑ και Βρετανία παγκόσμιας επισκεψημότητας έχουν αρχίσει να μπλοκάρουν τα bots εκπαίδευσης ΤΝ καθώς διαπίστωσαν ότι δεν έχουν καμία ανταλλάξιμη αξία. Αντιθέτως η επισκεψιμότητα τους από την οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα τους, επηρεάζεται.

Οκτώ στους 10 (79%) κορυφαίους ειδησεογραφικούς ιστότοπους έχουν μπλοκάρει έστω ένα από τα γλωσσικά μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης (GPTBot, ClaudeBot, Anthropic-ai, CCBot, Applebot-Extended, Google-Extended κ.ά.).

Επίσης επτά στους 10 (71%) εμποδίζουν τα bots ΤΝ (πχ ChatGPT-User, Claude-Web, Perplexity-User και OAI-SearchBot) να ανιχνεύουν τις ιστοσελίδες τους για ανάκτηση δεδομένων ή ενεργές αναζητήσεις, σύμφωνα με έρευνα της Buzzstream των 50 κορυφαίων ψηφιακών ειδσεογραφικών εκδόσεων σε Βρετανία και ΗΠΑ που παρουσιάζει το Press Gazette.

«Πόρτα» στα Α.Ι. bots έχουν ρίξει το BBC (και στις δύο διευθύνσεις του, .co.uk. και .com), οι Νew York Times, Daily Mail, Telegraph, Sky News, AP News, New York Post, Newsweek, NBC News, Wall Street Journal, Metro και άλλοι πολλοί μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί.

«Οι εκδότες μπλοκάρουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης επειδή δεν έχουν σχεδόν καμία ανταλλάξιμη αξία», σημειώνει ο διευθυντής SEO της Telegraph, Χάρι Κλάρκσον Μπένετ.

Ο Άντονι Κατσούρ, διευθύνων σύμβουλος της IAB Tech Lab, συνέστησε στους εκδότες να αποκλείσουν τα ΤΝ bots, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, λόγω της αναζήτησης-αυξημένης παραγωγής, που σημαίνει ότι τα γενετικά μοντέλα ΤΝ ανακτούν και αναφέρονται σε νέες πληροφορίες από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο (αντί να βασίζονται σε μια αρχική αναζήτηση). Ο Κατσούρ θεωρεί ότι τα προγράμματα ανίχνευσης ΤΝ δεν είναι βιώσιμα για τους εκδότες αλλά ούτε και τα LLM (Mεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα) «καθώς βλέπουμε τη φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης να σκάει».

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Στο prime time του σταθμού η σημερινή (2/2) συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

Mega: Κάλυψη ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» που θα ζήλευε και το Champions League

Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα – Τρεις νέες και τέσσερις που επιστρέφουν