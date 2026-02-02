search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
02.02.2026

Οκτώ στα 10 κορυφαία ειδησεογραφικά σάιτ του κόσμου μπλοκάρουν τα μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης

02.02.2026 14:26
AI_media_new

Ειδησεογραφικοί οργανισμοί με ψηφιακές εκδόσεις σε ΗΠΑ και Βρετανία παγκόσμιας επισκεψημότητας έχουν αρχίσει να μπλοκάρουν τα bots εκπαίδευσης ΤΝ καθώς  διαπίστωσαν ότι δεν έχουν καμία ανταλλάξιμη αξία. Αντιθέτως η επισκεψιμότητα τους από την οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα τους, επηρεάζεται.

Οκτώ στους 10 (79%) κορυφαίους ειδησεογραφικούς ιστότοπους έχουν μπλοκάρει έστω ένα από τα γλωσσικά μοντέλα εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης (GPTBot, ClaudeBot, Anthropic-ai, CCBot, Applebot-Extended, Google-Extended κ.ά.).

Επίσης επτά στους 10 (71%) εμποδίζουν τα bots ΤΝ (πχ ChatGPT-User, Claude-Web, Perplexity-User και OAI-SearchBot) να ανιχνεύουν τις ιστοσελίδες τους για ανάκτηση δεδομένων ή ενεργές αναζητήσεις, σύμφωνα με έρευνα της Buzzstream των 50 κορυφαίων ψηφιακών ειδσεογραφικών εκδόσεων σε Βρετανία και ΗΠΑ που παρουσιάζει το Press Gazette.

«Πόρτα» στα Α.Ι. bots έχουν ρίξει το BBC (και στις δύο διευθύνσεις του, .co.uk. και .com), οι Νew York Times, Daily Mail,  Telegraph,  Sky News, AP News,  New York Post,  Newsweek,  NBC News,  Wall Street Journal,  Metro και άλλοι πολλοί μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί.

«Οι εκδότες μπλοκάρουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης επειδή δεν έχουν σχεδόν καμία ανταλλάξιμη αξία», σημειώνει ο διευθυντής SEO της Telegraph, Χάρι Κλάρκσον Μπένετ.

Ο Άντονι Κατσούρ,  διευθύνων σύμβουλος της IAB Tech Lab, συνέστησε στους εκδότες να αποκλείσουν τα ΤΝ  bots, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, λόγω της αναζήτησης-αυξημένης παραγωγής, που σημαίνει ότι τα γενετικά μοντέλα ΤΝ ανακτούν και αναφέρονται σε νέες πληροφορίες από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο (αντί να βασίζονται σε μια αρχική αναζήτηση). Ο Κατσούρ θεωρεί ότι τα προγράμματα ανίχνευσης ΤΝ δεν είναι βιώσιμα για τους εκδότες αλλά ούτε και τα LLM (Mεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα)  «καθώς βλέπουμε τη φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης να σκάει».

thessaloniki-dolofonos-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο άνδρες για την δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες Milano–Cortina έχουν σημασία σε έναν κόσμο που διολισθαίνει προς τη σύγκρουση

kammenos_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καμμένος συμβουλεύει την Καρυστιανού: Μην μπαίνεις σε χωράφια που δεν ξέρεις

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

