ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:27
02.02.2026 11:24

ΣΚΑΪ: Στο prime time του σταθμού η σημερινή (2/2) συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

02.02.2026 11:24
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μεταδοθεί σήμερα στις 21.00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, επικεντρώνεται στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

sakis_arnaoutoglou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Ισχυρότερη Πολιτική Προστασία σημαίνει ευρωπαϊκή ασπίδα για τις κρίσεις

thalassa_kimata
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση χειμερινού κολυμβητή

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ταινία της Χρονιάς για την Ένωση Κριτικών του Λονδίνου (photos/video)

IANOYARIOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιανουάριος 2026: Θερμότερος σε όλη τη χώρα – Tι δείχνουν τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

