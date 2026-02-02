ΣΚΑΪ: Στο prime time του σταθμού η σημερινή (2/2) συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μεταδοθεί σήμερα στις 21.00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, επικεντρώνεται στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Mega: Κάλυψη ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» που θα ζήλευε και το Champions League

Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα – Τρεις νέες και τέσσερις που επιστρέφουν

«Καλημέρα Ελλάδα»: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Σίσκο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη – «Αυτή είναι μια νέα σελίδα» (Video)