ΣΚΑΪ: Στο prime time του σταθμού η σημερινή (2/2) συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μεταδοθεί σήμερα στις 21.00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, επικεντρώνεται στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Διαβάστε επίσης:
Mega: Κάλυψη ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» που θα ζήλευε και το Champions League
Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα – Τρεις νέες και τέσσερις που επιστρέφουν
«Καλημέρα Ελλάδα»: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Σίσκο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη – «Αυτή είναι μια νέα σελίδα» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.