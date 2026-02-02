Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα – Τρεις νέες και τέσσερις που επιστρέφουν

Νέες σειρές και αυτές που επιστρέφουν με δεύτερο κύκλο έρχονται αυτή την εβδομάδα στα κανάλια αλλάζοντας ξανά τη prime time ζώνη.

Μετά τη διακοπή, σχεδόν ενός μήνα, λόγω των γιορτών τα κανάλια μπήκαν ήδη στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Από το Σάββατο ήδη ξεκίνησε ξανά στο Mega η σειρά «Hotel ΕΛVIRA» με νεα επεισόδια και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:20.

Τον Φεβρουάριο επανέρχονται σειρές που είδαμε στο πρώτο μισό της σεζόν, ενώ τρεις νέες μπαίνουν δυναμικά.

Οι δύο νέες σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο

«Οι Αθώοι » η νέα σειρά του Mega -Πρεμιέρα 5/2 στις 22.20

Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από τη μεγάλη παραγωγή «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Η σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη).

Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Παίζουν: Χριστίνα Χειλά- Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου κ.α

Στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha -Πρεμιέρα 5/2 στις 21.00

Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια κομεντί που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών.

Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα.

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

«Το τελευταίο νησί» -Πρεμιέρα 8/2 στις 22.00 με διπλό επεισόδιο στην ΕΡΤ

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Σε σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη και της Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη, πλαισιωμένους από ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, η νέα σειρά της ΕΡΤ μάς ταξιδεύει σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ενοχές, έρωτες και απρόσμενες εξελίξεις.

Τη δράση προαναγγέλλει και το τρέιλερ της σειράς, το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η δραματική ιστορία.

Υπόθεση:

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη, Μιχάλης Ιατρόπουλος, η Ναταλία Τσαλίκη κ.α

Επέστρεψε η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» – Kάθε Κυριακή διπλό επεισόδιο στις 21.00 στο Mega

Η κωμική σειρά που επαναπροσδιόρισε το είδος της οικογενειακής κωμωδίας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού με το ευφυές και άμεσο χιούμορ της, επεστρεψε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00. Να σημειώσουμε ότι η οικογενειακή σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21.00

Η πρεμιέρα της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», αναμένεται να δώσει το σύνθημα για μια νέα σεζόν γεμάτη αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε, αλλά λίγοι έχουν την ευρηματικότητα να τις πουν με τόσο διασκεδαστικό τρόπο.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα |Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Νέα επεισόδια για τη σειρά εποχής «Porto Leone -Στο δρόμο με τα κόκκινα φανάρια» -Πρεμιέρα 3/2 στις 22.30 στον Alpha

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις 22:30 πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ. Και τίποτα — μα τίποτα — δεν θα μείνει το ίδιο.

Το 1965 ξεκινάει με ευχές, γέλια και ελπίδα. Όμως η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στο φως.

Γράφεται εκεί όπου η εκδίκηση απαιτεί τη δική της δικαιοσύνη. Εκεί όπου κάθε επιλογή έχει τίμημα.

Στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. «Φέτος το Πόρτο Λεόνε θα είναι ο πρωταθλητής του Πειραιά» δηλώνει ο Ηλίας Καπετανάκος.

Επιστρέφει η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» -Πρεμιέρα 5/2 στις 23.00 στον Alpha

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η αντίστροφη μέτρηση για τις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται στις ζωές των 5 κοριτσιών, έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στον σύζυγό της Απόστολο και στον εραστή της, Άγγελο όμως η βεβαρημένη υγεία του Απόστολου την «δένει» δίπλα του. Η Ιουλία ξεκινά μία καινούργια ζωή στην Ρόδο με τον Φωκά, όπου θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα αλλάξουν τη μοίρα της.

Η Ασπασία ακολουθεί το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια μακριά από το σπίτι και την οικογένεια της και η νέα της καθημερινότητα στη Ρόδο θα αλλάξει το χαρακτήρα της. Η Πολυξένη σιγά – σιγά κατακτά τον χώρο του κινηματογράφου αλλά όσο πιο επιτυχημένη γίνεται τόσο περισσότερο μειώνονται τα αισθήματά της για τον Ηλία. Η Μαγδαληνή έρχεται σε κόντρα με όλους και με όλα μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον Οδυσσέα αλλά οι εξελίξεις στη ζωή της θα την αναγκάσουν να συμβιβαστεί.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη – Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

