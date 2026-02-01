Poor Things: Η μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου κάνει πρεμιέρα στον Alpha

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Alpha παρουσιάζει σε Α’ τηλεοπτική προβολή την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία «Poor Things», το αριστούργημα του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού, Γιώργου Λάνθιμου.
Η ταινία έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από κριτικούς του διεθνούς Τύπου, με υψηλές βαθμολογίες σε πλατφόρμες αξιολόγησης, ενώ το κοινό την έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό για την πρωτοτυπία, το ύφος και την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας.
Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Alasdair Gray και αφηγείται μια πρωτότυπη, φαντασμαγορική ιστορία με έντονα οπτικά στοιχεία και βαθιά ανθρώπινα θέματα, όπως η αναζήτηση ταυτότητας και ελευθερίας. Η ερμηνεία της Έμμα Στόουν έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μία από τις πιο δυναμικές της καριέρας της.
Η ταινία έχει ήδη καταγράψει ιστορική πορεία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα, αποσπώντας:
Η ατμόσφαιρα του «Poor Things» είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και καθηλωτικά στοιχεία της ταινίας και φέρει έντονα τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιώργου Λάνθιμου.
Πρόκειται για έναν παράξενο, ονειρικό και ταυτόχρονα σκοτεινά παραμυθένιο κόσμο, που ισορροπεί ανάμεσα στο γοτθικό, το σουρεαλιστικό και το σατιρικό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια παραπέμπουν σε μια εναλλακτική εκδοχή της βικτωριανής εποχής, όπου η πραγματικότητα μοιάζει ελαφρώς «πειραγμένη», σαν να την παρακολουθούμε μέσα από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Η εικόνα είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με τολμηρά χρώματα, ιδιαίτερες γωνίες λήψης και μια αισθητική που θυμίζει ταυτόχρονα θέατρο και κλασικό κινηματογράφο.
Η Μπέλα Μπάξτερ, μια νεαρή γυναίκα σε μια φανταστική βικτωριανή Αγγλία αυτοκτονεί, θέλοντας να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Ωστόσο, επαναφέρεται στη ζωή από έναν εκκεντρικό και ιδιοφυή επιστήμονα, τον Γκόντγουιν Μπάξτερ. Υπό την προστασία του, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει τα πάντα από την αρχή. Λαχταρώντας όμως την εμπειρία που στερείται κλεισμένη στην έπαυλη του Γκοντ, όπως τον αποκαλεί, το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν, έναν ικανό αλλά άσωτο δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης ανά τον κόσμο. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.
