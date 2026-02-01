search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026
01.02.2026

Poor Things: Η μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου κάνει πρεμιέρα στον Alpha

01.02.2026
Ο Alpha παρουσιάζει σε Α’ τηλεοπτική προβολή την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία «Poor Things», το αριστούργημα του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα δημιουργού, Γιώργου Λάνθιμου.

Η ταινία έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από κριτικούς του διεθνούς Τύπου, με υψηλές βαθμολογίες σε πλατφόρμες αξιολόγησης, ενώ το κοινό την έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό για την πρωτοτυπία, το ύφος και την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας.

Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Alasdair Gray και αφηγείται μια πρωτότυπη, φαντασμαγορική ιστορία με έντονα οπτικά στοιχεία και βαθιά ανθρώπινα θέματα, όπως η αναζήτηση ταυτότητας και ελευθερίας. Η ερμηνεία της Έμμα Στόουν έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως μία από τις πιο δυναμικές της καριέρας της.

Η ταινία έχει ήδη καταγράψει ιστορική πορεία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα, αποσπώντας:

  • Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν καθώς και σκηνικών, κοστουμιών και μακιγιάζ/κομμώσεων. Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, δεύτερο αντρικό ρόλο για τον Μαρκ Ράφαλο, διασκευασμένο σενάριο, μουσική, φωτογραφία και μοντάζ
  • Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (κωμωδία/μιούζικαλ) και πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ. Υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, δεύτερο αντρικό ρόλο (Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ράφαλο), σενάριο και μουσική
  • Βραβείο Bafta πρώτου γυναικείου ρόλου, σκηνικών, κοστουμιών, ειδικών εφέ και μακιγιάζ/κομμώσεων. Υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, καλύτερη βρετανική ταινία, σενάριο, μουσική, φωτογραφία και μοντάζ
  • Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Βενετίας

Η ατμόσφαιρα του «Poor Things» είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και καθηλωτικά στοιχεία της ταινίας και φέρει έντονα τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γιώργου Λάνθιμου.

Πρόκειται για έναν παράξενο, ονειρικό και ταυτόχρονα σκοτεινά παραμυθένιο κόσμο, που ισορροπεί ανάμεσα στο γοτθικό, το σουρεαλιστικό και το σατιρικό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια παραπέμπουν σε μια εναλλακτική εκδοχή της βικτωριανής εποχής, όπου η πραγματικότητα μοιάζει ελαφρώς «πειραγμένη», σαν να την παρακολουθούμε μέσα από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Η εικόνα είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με τολμηρά χρώματα, ιδιαίτερες γωνίες λήψης και μια αισθητική που θυμίζει ταυτόχρονα θέατρο και κλασικό κινηματογράφο.

Υπόθεση

Η Μπέλα Μπάξτερ, μια νεαρή γυναίκα σε μια φανταστική βικτωριανή Αγγλία αυτοκτονεί, θέλοντας να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Ωστόσο, επαναφέρεται στη ζωή από έναν εκκεντρικό και ιδιοφυή επιστήμονα, τον Γκόντγουιν Μπάξτερ. Υπό την προστασία του, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει τα πάντα από την αρχή. Λαχταρώντας όμως την εμπειρία που στερείται κλεισμένη στην έπαυλη του Γκοντ, όπως τον αποκαλεί, το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν, έναν ικανό αλλά άσωτο δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης ανά τον κόσμο.  Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

