Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αναβάλλεται, λόγω πένθους, το The 2Night Show

Εκτός προγράμματος, λόγω πένθους, μένει προσωρινά το The 2Night Show.

Ο παρουσιαστής έχασε πριν από λίγες ημέρες τη μητέρα του και επέλεξε, σε συνεννόηση με τον σταθμό, να μην προβληθεί κανένα επεισόδιο της εκπομπής του αυτή την εβδομάδα.

Την ανακοίνωση έκανε η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη από όταν έγινε αυτό. Ξέρουμε τη στενή σχέση που έχει με την οικογένειά του και ιδίως με τη μητέρα του. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Θα τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες που θέλεις. Και ξέρω πόσο κομβική είναι αυτή η στιγμή. Ισχύει για εμένα αυτό που σου έγραψα», είπε στην εκπομπή της.

