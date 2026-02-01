Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

Την πρώτη τους μάχη με ανανεωμένο τον ανταγωνισμό, μετά την προσθήκη της Κατερίνας Καραβάτου στο δυναμικό του ΑΝΤ1, έδωσαν, χθες Σάββατο, οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε συνήθειες ψηφίζοντας για μια ακόμη φορά τον Νίκο Μάνεση, που τερμάτισε πρώτος με 19,2% στο δυναμικό κοινό και τη Σίσσυ Χρηστίδου που ακολούθησε με 11,8%. Τρίτοι ήρθαν οι “Δεκατιανοί” με 11% και τέραρτη η Κατερίνα Καραβάτου οριακά κάτω από το 10%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα της τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο, με τον Alpha να προπορεύεται με 22,4% και τον ΣΚΑΪ να ακολουθεί με 14%. Το “Χαμογέλα και Πάλι” παρέμεινε τρίτο με 11,3% και η εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα” τέραρτη με 8,3%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 19,2%

Χαμογέλα και πάλι – 11,8%

Δεκατιανοί – 11%

Σαββατοκύριακο Παρέα – 9,7%

Καλημέρα είπαμε; – 3,9%

Ραντεβού το ΣΚ – 3,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 22,4%

Δεκατιανοί – 14,2%

Χαμογέλα και πάλι – 11,3%

Σαββατοκύριακο Παρέα – 8,3%

Καλημέρα είπαμε; – 4,4%

Ραντεβού το ΣΚ – 4,4%

