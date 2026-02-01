search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 09:54

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

01.02.2026 09:54
tile8easi

Την πρώτη τους μάχη με ανανεωμένο τον ανταγωνισμό, μετά την προσθήκη της Κατερίνας Καραβάτου στο δυναμικό του ΑΝΤ1, έδωσαν, χθες Σάββατο, οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε συνήθειες ψηφίζοντας για μια ακόμη φορά τον Νίκο Μάνεση, που τερμάτισε πρώτος με 19,2% στο δυναμικό κοινό και τη Σίσσυ Χρηστίδου που ακολούθησε με 11,8%. Τρίτοι ήρθαν οι “Δεκατιανοί” με 11% και τέραρτη η Κατερίνα Καραβάτου οριακά κάτω από το 10%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα της τηλεθέασης και στο γενικό σύνολο, με τον Alpha να προπορεύεται με 22,4% και τον ΣΚΑΪ να ακολουθεί με 14%. Το “Χαμογέλα και Πάλι” παρέμεινε τρίτο με 11,3% και η εκπομπή “Σαββατοκύριακο Παρέα” τέραρτη με 8,3%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 19,2%
Χαμογέλα και πάλι – 11,8%
Δεκατιανοί – 11%
Σαββατοκύριακο Παρέα – 9,7%
Καλημέρα είπαμε; – 3,9%
Ραντεβού το ΣΚ – 3,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 22,4%
Δεκατιανοί – 14,2%
Χαμογέλα και πάλι – 11,3%
Σαββατοκύριακο Παρέα – 8,3%
Καλημέρα είπαμε; – 4,4%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,4%

Διαβάστε επίσης:

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Απόψε το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Γραμμέλη για Ουγγαρέζο: «Έχει χαλάσει και φιλίες, έχει κλείσει και σπίτια – Καταργεί τις δημόσιες σχέσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

kae panathinaikos toumpa (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:33
iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

1 / 3