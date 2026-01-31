«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Άφωνη η Καραβάτου με την έκπληξη Φερεντίνου και Κορδώνη – Μπούκαραν στο πλατό (Video)

Πρεμιέρα έκανε σήμερα 31 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καραβάτου, στον ΑΝΤ1, με τη νέα της εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Το αγαπημένο δίδυμο της παρουσιάστριας, με το οποίο κάνουν μαζί ραδιοφωνική εκπομπή, «μπούκαρε» στο πλατό με καφέδες και τυρόπιτα, αφήνοντας άφωνη την παρουσιάστρια που ήταν σε απευθείας σύνδεση με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

«Χωρίς πρωινό την έχετε; Καλή επιτυχία. Είχαμε συμφωνήσει μισά μισά και μόλις φτάνουμε στο ταμείο χτυπάει το τηλέφωνό του Κορδώνη. Και τα έβαλα στον λογαριασμό του Κωστόπουλου», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος, προκαλώντας γέλια στο πλατό, με τον Πέτρο Κωστόπουλο να αντιδρά φυσικά και να του ανταποδίδει την πλάκα, λέγοντας ότι δεν τον κέρασε ούτε έναν καφέ.

«Θέλω να είμαι έντιμη και αξιοπρεπής»

«Θέλω να είμαι έντιμη, αξιοπρεπής, να ζεσταίνω τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν πρόκειται να ανακαλύψω την πυρίτιδα. Αυτό που θέλω είναι να κλείνουμε την εβδομάδα, να ανοίγουμε την καινούρια, να είμαστε μαζί, να έχουμε άποψη, να γελάμε και να γίνουμε η δική σας παρέα», ανέφερε νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής της η Κατερίνα Καραβάτου.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στη φίλη της Αγάπη, η οποία της έστειλε ένα απόσπασμα της Μάγια Αγγέλου.

Σύμφωνα με αυτό, η διάσημη ποιήτρια έλεγε πως κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή, έπαιρνε νοερά μαζί της όλους τους ανθρώπους που της είχαν φερθεί με καλοσύνη, και αυτό ήταν η δύναμή της – «έναν ουρανό με ουράνια τόξα».

