Media Mouse: Restart στο «Καλημέρα Ελλάδα», Βατερλό το Survivor, top το Ράδιο Αρβύλα

Αναδιάρθρωση σε βάθος με άμεση εφαρμογή για το «Καλημέρα Ελλάδα» από Δευτέρα (2/2). Ο Παναγιώτης Στάθης θα υποδεχθεί δίπλα του τον Στέφανο Σίσκο. Οι δύο τους γνωρίζονται από την κοινή πορεία τους στο Open.

Η πρωινή-εμβληματική- ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 θα… ξανασυστηθεί, παρουσιάζοντας νέα δομή και διακριτές ενότητες: Πολιτικό σχόλιο από την Άννυ Ζιώγα, οικονομικές χρηστικές πληροφορίες από τον Δημήτρη Χριστούλια, αθλητικά δρώμενα από τον Γιώργο Σπανουδάκη, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τον Λάζο Μαντικό και τον Άρη Λιντζεράκο, τα νέα της Θεσσαλονίκης από τον Αλκίνοο Βλαχόπουλο.

Τα νέα από την Περιφέρεια θα παρουσιάζονται από τη στήλη «Μια βόλτα στην Ελλάδα» με τη Ναταλία Πολυχρονίδου, θα υπάρχουν celebrity news -από την Αλεξάνδρα Καραγεώργη- και -εννοείται- πρόγνωση καιρού από τη Χαρά Μάλεση. Ενημέρωση και ανάλυση ειδήσεων από τη διεθνή επικαιρότητα θα κάνουν οι Νικόλας Βαφειάδης, Θανάσης Τσίτσας, Άννα Ανδρέου και Ισαάκ Καριπίδης.

Εξαγορές εγχώριων ΜΜΕ

Μιντιακή «σύντηξη» ολοκληρώθηκε προ ημερών. Η Intelext LTD, συμφερόντων των επιχειρηματιών Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, ολοκλήρωσε την Τρίτη (27/1) την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της New Media Network Synapsis ΑΕ, μητρική εταιρεία του iefimerida, από τον Χρήστο Ράπτη και τη Σοφία Γιαννακά.

Ο Ράπτης θα κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας και η Γιαννακά θα είναι επικεφαλής του ειδησεογραφικού τομέα του ομίλου iefimerida. Ταυτόχρονα η Intelext LTD έκανε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Παραπολιτικά. Ως πρώτο βήμα της, ο Γιάννης Κουρτάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας New Media, υποστηριζόμενος από στελέχη του ομίλου Παραπολιτικά.

Από Βατερλό σε Βατερλό…

Το Βατερλό ένα μικρό βελγικό χωριό το 1815 -σημερινή πόλη καμίας 30αριάς χιλιάδων κατοίκων σήμερα- έμελλε να περάσει στην παγκόσμια ιστορία για την τελευταία -πολύνεκρη- μάχη του Ναπολέοντα, ενός από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες όλων των εποχών, στην οποία ο στρατός του υπέστη βαριές απώλειες από τις συμμαχικές δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων και διαλύθηκε. Στις κατοπινές εποχές η ονομασία του Βατερλό είναι συνώνυμη της βαριάς ήττας.

Ένα ακόμα… Βατερλό διαφαίνεται ότι θα προσθέσει στην μακρά ιστορία του, στην ελληνική τηλεόραση, το «Survivor». Ακόμα και ο προβοκατόρικος τίτλος «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» είχε ελάχιστη επίδραση στο τηλεοπτικό «σώμα».

Καλό το αμπαλάζ. Το περιεχόμενο μετράει, όμως. Ο ΣΚΑΪ πήρε χαρά -είναι αλήθεια- κατά την πρώτη εβδομάδα μετάδοσης επεισοδίων, με τις υψηλές τηλεθεάσεις. Από τότε όμως που ο υπόλοιπος ανταγωνισμός επανέφερε τις ελληνικές σειρές έπειτα από το ημίχρονο των εορτών, το «Survivor»…βουλιάζει στα ρηχά της τηλεθέασης. Και ακόμα δεν έχουν ριχτεί στη μάχη της τηλεθέασης οι νέες σειρές των σταθμών που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Καλύτερες επιδόσεις πετυχαίνει ως τώρα το «Masterchef». Απόδειξη ότι εξασφαλίζει συχνά – πυκνά θέση στο ημερήσιο Top 10 προγραμμάτων. To «Survivor» -ενδεικτικά την περασμένη Τετάρτη είχε μερίδιο στην ώρα μετάδοσης του 11,8%. Χοντρικά ένας στους δέκα, το παρακολούθησε. Έχουν αρχίσει, ως συνήθως, σενάρια επιστημονικής φαντασίας για το μέλλον του ριάλιτι. Το μέλλον του ίδιο με εκείνο των προηγούμενων. Υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, διαφημιστική επένδυση. Οπότε το ριάλιτι θα ολοκληρώσει τη -διακριτική- πορεία του τον Ιούλιο. Όπως πέρσι. Όπως πρόπερσι. Όπως τις αρκετές προηγούμενες σεζόν.

Ευρωπαϊκή έκθεση για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ σε οκτώ χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Αναφορά/έκθεση για την ενσωμάτωση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία στα ΜΜΕ (European Media Freedom Act), το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ελευθερίας, της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των Μέσων Ενημέρωσης στην Ευρώπη δόθηκε στη δημοσιότητα. Την «έτρεξαν» το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και το Κέντρο Έρευνας για τα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία.

Η -τελική- έκθεση εμπεριέχει τις επιμέρους αναφορές για οκτώ χώρες μέλη της Ε.Ε. -Βουλγαρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία. Περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση των κύριων τάσεων και εξελίξεων που σχετίζονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή του EMFA κατά το τελευταίο έτος σε καθέναν από τους τέσσερις βασικούς δείκτες (ανεξαρτησία ρυθμιστικών Αρχών -πχ το ΕΣΡ-, ανεξαρτησία των δημόσιων ΜΜΕ, κατάχρηση κρατικών πόρων για τον επηρεασμό των ΜΜΕ, πλουραλισμός και πολιτική/κρατική επιρροή στα ΜΜΕ).

Η έκθεση προσδιορίζει, επίσης, βασικές συστάσεις για καθεμία από τις οκτώ χώρες, καθώς και ευρύτερες συστάσεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του EMFA. Η σύνοψη της συνολικής έρευνας αναπτύσσεται σε 31 σελίδες. Η έκθεση για το μιντιακό οικοσύστημα της Ελλάδας αποτελείται από 34 σελίδες και έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον. Είναι προσβάσιμη με ένα κλικ, εδώ.

Και… μωρουδιακά στη Nova

Το Baby TV προστέθηκε στο μπουκέτο καναλιών της Nova και στην EON -εννοείται σε υψηλή ευκρίνεια και με δυνατότητα catch up. Σε ασφαλές περιβάλλον οι γνωστές και δημοφιλείς στα πιτσιρίκια εκπομπές («Olly», «Exploring with Walter & Dude», «Giggle Wiggle», «Beep Beep and other stories», «My Robot & I and other stories», «Imagination Playground», «Exploring with Oliver» κ.ά.) έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς στα θέματα ανάπτυξης για να ψυχαγωγούν και να απασχολούν το τρυφερό μυαλό της νηπιακής ηλικίας (4 ετών και κάτω), υποστηρίζοντας τα πρώιμα στάδια μάθησης και ανάπτυξής του. Το πρόγραμμα του καναλιού δεν εμπεριέχει διαφημίσεις.

Θα τα λέει με τους ακροατές…

Ο Θοδωρής Μαραντίνης πιάνει τα μικρόφωνα. Αμ δε που θα τραγουδάει… Εκπομπή θα κάνει από την Τετάρτη (4/2) στον Ρυθμό 94.9 και κάθε Τετάρτη 20.00-22.00 με τίτλο «Εκτός ρυθμού».

Η εκπομπή θα είναι υπόθεση -λέει ο Μαραντίνης- μεταξύ του ίδιου και των ακροατών.

«Οι γύφτοι τα μαλώματα…» volume III

Μια αναταραχή αναπτύχθηκε στα πρωινάδικα, αρχές της εβδομάδας. Κάτι είπε από την ραδιοφωνική εκπομπή του πανελίστας πρωινής εκπομπής, για άλλον πανελίστα ανταγωνιστικού προγράμματος και μια εσάνς μπαρουτιού απλώθηκε. Διέκοψε τη ροή της εκπομπής ο θιγμένος για να απαντήσει σε εκείνον που θεώρησε ότι τον προσέβαλε. Απάντησε με τη σειρά του ο πρώτος αποσαφηνίζοντας ότι δεν προσβάλει, ούτε μιλά επί προσωπικού. Μια χαρά όλα. Με μια μικρή λεπτομέρεια. Τέτοια ζητηματάκια καλό είναι να διευθετούνται πέρα και μακριά από τηλεοπτικές ή -και- ραδιοφωνικές συχνότητες. Καλό είναι το μοντέλο αυτό να μπει σε… ντουλάπα. Ποιος είπε τι, ποιος σχολίασε ποιανού σχόλιο σε σχόλιο άλλου, σχολιάζοντας κάτι άλλο που είχε πει για κάποιον, ή τι υπονόησε, ενδιαφέρουν αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους μόνον.

Αυτό το τροπάρι -εσωτερικής κατανάλωσης- είναι τοξικό και βαρετό. Κίνητρο για τον τηλεθεατή δεν αποτελεί. Οι πρωινές εκπομπές επικυρώνουν, με αυτή τη μεθόδευση, το ανούσιο της ύπαρξής τους.

Εν τέλει το Μέσο ως δημόσιο βήμα, η συχνότητα ως δημόσιο αγαθό, δεν επιτελεί το σκοπό του όταν τον εργαλειοποιεί οποιοσδήποτε για το άχτι του ή το ίρτζι του, εν τέλει για «το μακρύ και το κοντό» καθενός.

Σάτιρα one size με ζήτηση

Με την υπόδηση δεν είναι να παίζεις. Το παπούτσι πρέπει να είναι «μέτρα σου». Ο ANT1 όμως έχει καταφέρει να διαφέρει διαθέτοντας… αρβύλα για όλα τα μεγέθη. One size. Και από ό,τι φαίνεται έχει πέραση. Το «Ράδιο αρβύλα», με σάτιρα και δεικτικό σχόλιο, για μια ακόμη σεζόν συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων -σε τηλεθέαση- προτιμήσεων. Μέσα στο πενθήμερο που πέρασε έφθασε να είναι δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών.

Ύπουλη οδηγία για τοκ σόου

Στα τοκ σοου της αμερικανικής τηλεόρασης, είτε πρωινά είτε νυχτερινα, υπήρχε μια χαλαρότητα ως προς τους καλεσμένους από τον χώρο της πολιτικής. Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Διότι η ομοσπονδιακή υπερ-Αρχή Επικοινωνιών -FCC- με νέα οδηγία ορίζει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα, ως υποτιθέμενα ενημερωτικά, δεν εξαιρούνται των διατάξεων για «ίσες ευκαιρίες» σε υποψήφιους πολιτικών κομμάτων.

Αφορμή στάθηκαν σχόλια που θεωρήθηκαν «πολιτικά». Που σημαίνει ότι, αν για παράδειγμα ο Τζίμι Κίμελ ή ο Τζίμι Φάλον, καλέσει στην εκπομπή του κάποιον Δημοκρατικό, θα πρέπει να φιλοξενήσει -θέλει δεν θέλει- και Ρεπουμπλικάνο.

Έτσι η δυνατότητα ευελιξίας (περι)ορίζεται σε μία, αν δεν θέλει κάποιος παρουσιαστής να τηρήσει την οδηγία ή πιθανόν φοβηθεί τις συνέπειες της: Δυνητικά, να μην ξανακαλέσει πολιτικούς. Αν σκεφτείτε ότι προσφάτως η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο «σημάδι» τα -κυρίως- βραδινά τοκ σόου, έχετε την υπό διαμόρφωση «μεγάλη εικόνα». Το πλήγμα στον δημόσιο διάλογο θα είναι καίριο.

Κι άλλη μπάλα από το MEGA κάθε Πέμπτη

Κάθε δεύτερη Τετάρτη βράδυ το Mega καλύπτει ζωντανά τη γιορτή του Champions League. Από τις 12 Φεβρουαρίου και σε εβδομαδιαία βάση θα δείχνει μια ακόμα ποδοσφαιρική γιορτή. «Μπάλα» που μπορεί να μην είναι φαντεζί και γκλάμορ. Έχει αυθεντικότητα και ανόθευτη αγάπη για το άθλημα.

Στη σέντρα, λοιπον, για έναρξη αδιαμεσολάβητων μεταδόσεων ματς του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» με επίκεντρο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην όχι προβεβλημένη Περιφέρεια.

Το Mega «σφυρίζει» και… αρχίζει το ματς, κάθε Πέμπτη στις 23.40. Εγγυημένη απόλαυση.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤNEWS: Φρέσκια, πρωτότυπη εκπομπή για τον ελληνικό τουρισμό με τίτλο «4 εποχές Ελλάδα»

Netflix: Έρχεται σειρά με τις ιστορίες του Τζο Νέσμπο και τον ήρωα του Χάρι Χόλε τον Μάρτιο

Τηλεθέαση κορυφής για τη μετάδοση του ματς Άγιαξ-Ολυμπιακός την Τετάρτη (28/1)