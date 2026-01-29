Τηλεθέαση κορυφής για τη μετάδοση του ματς Άγιαξ-Ολυμπιακός την Τετάρτη (28/1)

Η απευθείας μετάδοση του αγώνα Άγιαξ-Ολυμπιακού για το CHL είχε -προφανώς- την υψηλότερη τηλεθέαση από κάθε άλλο πρόγραμμα της προηγούμενης ημέρας, και με διαφορά από το δεύτερο σε δημοφιλία «Ράδιο αρβύλα».

Η σατιρική εκπομπή, εν τω μεταξύ, πέρασε στο δεύτερο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen αφήνοντας πίσω της δυνατά «χαρτιά» της ελληνικής μυθοπλασίας και του prime time.

To «Σόι σου» -που ήταν σε επανάληψη- ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου, αλλά και το «Grand Hotel» ανέπτυξε «ταχύτητα» και πέρασε τέταρτο στις τηλεπροτιμήσεις από έκτο που ήταν την Τρίτη.

Τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Deal» δείχνουν να έχουν ρεύμα, όχι μόνον στην τυπολογία τους, αλλά και στη ζώνη μετάδοσής τους.

Δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων ξεχώρισαν χθες, το «Masterchef» προωθήθηκε κατά μία θέση στη λίστα των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης, στην οποία έκανε την επανεμφάνισή της η ενημερωτική «Live news».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης

Ο δήμος του Λος Άντζελες σχεδιάζει επένδυση στην «κάθετη επανάσταση» των micro-dramas με γνώμονα την τοπική κοινωνία

«Η Mεγάλη Χίμαιρα»: Μια μοιραία νύχτα αλλάζει τα πάντα στο συγκλονιστικό φινάλε