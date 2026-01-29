search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 19:25

Τηλεθέαση κορυφής για τη μετάδοση του ματς Άγιαξ-Ολυμπιακός την Τετάρτη (28/1)

29.01.2026 19:25
olympiakos new

Η απευθείας μετάδοση του αγώνα Άγιαξ-Ολυμπιακού για το CHL είχε -προφανώς- την υψηλότερη τηλεθέαση από κάθε άλλο πρόγραμμα της προηγούμενης ημέρας, και με διαφορά από το δεύτερο σε δημοφιλία «Ράδιο αρβύλα».

Η σατιρική εκπομπή, εν τω μεταξύ, πέρασε στο δεύτερο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen αφήνοντας πίσω της δυνατά «χαρτιά» της ελληνικής μυθοπλασίας και του prime time.

To «Σόι σου» -που ήταν σε επανάληψη- ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου, αλλά και το «Grand Hotel» ανέπτυξε «ταχύτητα» και πέρασε τέταρτο στις τηλεπροτιμήσεις από έκτο που ήταν την Τρίτη.

Τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης» και «Deal» δείχνουν να έχουν ρεύμα, όχι μόνον στην τυπολογία τους, αλλά και στη ζώνη μετάδοσής τους.

Δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων ξεχώρισαν χθες, το «Masterchef» προωθήθηκε κατά μία θέση στη λίστα των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης, στην οποία έκανε την επανεμφάνισή της η ενημερωτική «Live news».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης

Ο δήμος του Λος Άντζελες σχεδιάζει επένδυση στην «κάθετη επανάσταση» των micro-dramas με γνώμονα την τοπική κοινωνία

«Η Mεγάλη Χίμαιρα»: Μια μοιραία νύχτα αλλάζει τα πάντα στο συγκλονιστικό φινάλε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Aegean-1
BUSINESS

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

trump putin new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

mitsotakis tiktok 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok: «Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία – Κάθε ζωή μετράει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:48
avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Aegean-1
BUSINESS

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

1 / 3