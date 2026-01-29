«Η Mεγάλη Χίμαιρα»: Μια μοιραία νύχτα αλλάζει τα πάντα στο συγκλονιστικό φινάλε

Με το συγκλονιστικό φινάλε στο 6ο και τελευταίο επεισόδιο ολοκληρώνει το ταξίδι της «Η Mεγάλη Χίμαιρα», η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και η οποία κατέρριψε κάθε ρεκόρ θεάσεων, με περισσότερα από 3.100.000 views στο ERTFLIX.

Οι επισκέπτες της πλατφόρμας και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 θα παρακολουθήσουν την κορύφωση των τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων, αλλά και τη ζωή των πρωταγωνιστών στιγματίζοντάς τους.

Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX, το Σάββατο (31/1), ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (00:01) ενώ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, την Κυριακή (1/2), στις 22:00.

Τι θα δουν οι τηλεθεατές στο τελευταίο επεισόδιο

Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη.

Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Οι λεπτές ισορροπίες σπάνε και ακολουθεί μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων. Η Μαρίνα στιγματίζεται, γίνεται σχεδόν φάντασμα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, κουβαλώντας μέσα της το βάρος ενός καινούργιου μυστικού.

Όταν πια η θάλασσα ησυχάζει, η Ρεΐζαινα, διχασμένη ανάμεσα στο μίσος και στη μητρική αγάπη, αποφασίζει να αναλάβει δράση για να προστατέψει τον Γιάννη και τη Μαρίνα: επινοεί μια ιστορία για τον γιο της και οργανώνει τη φυγή της νύφης της από το νησί, πριν επιστρέψει η «Χίμαιρα».

Το ξημέρωμα, η Μαρίνα αποχαιρετά τη ζωή της στη Σύρο και, αντί να κατευθυνθεί κατευθείαν προς το πλοίο της σωτηρίας, αφήνεται για άλλη μια φορά να την οδηγήσει η ίδια η Χίμαιρα: πηγαίνει στο ακρωτήρι για να δει, έστω από μακριά, τον Γιάννη να μπαίνει στο λιμάνι. Εκεί, ανάμεσα στη θάλασσα και στον άντρα που δεν γνωρίζει τίποτα, θα βρεθεί στο πιο οριακό σημείο της ζωής της.

