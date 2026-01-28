search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:01
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 19:42

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

28.01.2026 19:42
Tileorasi

Σαν να έχει «χτίσει» διαφορά από τον ευρύτερο ανταγωνισμό η σειρά «Να μ’ αγαπάς», η οποία και χθες ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, και μάλιστα με διαφορά.

Ο «Άγιος έρωτας» ήταν δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις, με το σατιρικό «Ράδιο αρβύλα», αμετακίνητο από τη θέση που είχε ξεχωρίσει τη Δευτέρα, με επίδοση ελαφρώς μειωμένη από αυτή της προχθεσινής εκπομπής.

Ο «Τροχός της τύχης» προωθήθηκε, αν και η επίδοση του ήταν κατά τι μικρότερη από εκείνη της Δευτέρας. Έπαιξαν ρόλο οι συνθήκες που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα και, κυρίως, η συγκέντρωση τηλεθεατών στις ζώνες μετάδοσης εκπομπών, αλλά και στο σύνολο της ημέρας. 

Δείκτη αποτελεί η μεταβολή της μερίδας του τηλεοπτικού σώματος που κατευθύνθηκε σε σταθμούς εκτός των καθιερωμένων με πανελλήνια κάλυψη.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στην τηλεθέαση ο Alpha την Τρίτη (27/1)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

skai-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

aristea-kazakou-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:58
Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

1 / 3