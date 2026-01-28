«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σαν να έχει «χτίσει» διαφορά από τον ευρύτερο ανταγωνισμό η σειρά «Να μ’ αγαπάς», η οποία και χθες ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, και μάλιστα με διαφορά.
Ο «Άγιος έρωτας» ήταν δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις, με το σατιρικό «Ράδιο αρβύλα», αμετακίνητο από τη θέση που είχε ξεχωρίσει τη Δευτέρα, με επίδοση ελαφρώς μειωμένη από αυτή της προχθεσινής εκπομπής.
Ο «Τροχός της τύχης» προωθήθηκε, αν και η επίδοση του ήταν κατά τι μικρότερη από εκείνη της Δευτέρας. Έπαιξαν ρόλο οι συνθήκες που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα και, κυρίως, η συγκέντρωση τηλεθεατών στις ζώνες μετάδοσης εκπομπών, αλλά και στο σύνολο της ημέρας.
Δείκτη αποτελεί η μεταβολή της μερίδας του τηλεοπτικού σώματος που κατευθύνθηκε σε σταθμούς εκτός των καθιερωμένων με πανελλήνια κάλυψη.
