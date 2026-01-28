Διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στην τηλεθέαση ο Alpha την Τρίτη (27/1)

Στον «πόντο» περιορίστηκε η απόσταση μεταξύ Alpha και Mega χθες. Κάτι έχασε το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς κάτι «τσίμπησε» εκείνο της Καλλιθέας.

Πιο κοντά, επίσης, βρέθηκαν ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ, οι επιδόσεις των οποίων ήταν σχεδόν ισοδύναμες. Χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι το κανάλι του Φαλήρου, είδε σχεδόν πλάι του το κανάλι του Αμαρουσίου το οποίο από τη μία μέρα στην άλλη απώλεσε 1,2% από την δυναμική του, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen.

Ανεπηρέαστο από τις συνθήκες που αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο ανταγωνισμό ήταν το μερίδιο του Star, ενώ τα «πάνω» του πήρε ξανά το Open.

Η σημαντικότερη μερίδα του τηλεοπτικού σώματος (24,1%) κατευθύνθηκε και διαμοιράστηκε στα «Άλλα» της Nielsen.

