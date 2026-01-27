Δια περιπάτου πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha (και) τη Δευτέρα (26/1)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δυναμικό «άνοιγμα» στο επταήμερο -το τελευταίο του Ιανουαρίου- έκανε ο Alpha αποσπώντας το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των σταθμών πανελλαδικής κάλυψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για την προηγούμενη ημέρα.
Δεύτερη επιλογή στο σύνολο του 24ώρου ήταν το Mega, με τον ΑΝΤ1 τρίτο στις τηλεπροτιμήσεις. Ο ΣΚΑΪ διαμόρφωσε την τετράδα σταθμών με διψήφια μερίδια.
Η μεγαλύτερη μερίδα (23,1%) τηλεθεατών χθες, κατευθύνθηκε στα «Άλλα», δηλαδή σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, συνδρομητικές πλατφόρμες, παρακολούθηση DVD κλπ.
Διαβάστε επίσης:
ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες
STAR και ΣΚΑΪ ετοιμάζουν νέα τηλεπαιχνίδια (videos)
«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.