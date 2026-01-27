Δια περιπάτου πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha (και) τη Δευτέρα (26/1)

Δυναμικό «άνοιγμα» στο επταήμερο -το τελευταίο του Ιανουαρίου- έκανε ο Alpha αποσπώντας το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των σταθμών πανελλαδικής κάλυψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για την προηγούμενη ημέρα.

Δεύτερη επιλογή στο σύνολο του 24ώρου ήταν το Mega, με τον ΑΝΤ1 τρίτο στις τηλεπροτιμήσεις. Ο ΣΚΑΪ διαμόρφωσε την τετράδα σταθμών με διψήφια μερίδια.

Η μεγαλύτερη μερίδα (23,1%) τηλεθεατών χθες, κατευθύνθηκε στα «Άλλα», δηλαδή σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, συνδρομητικές πλατφόρμες, παρακολούθηση DVD κλπ.

